Организаторы чемпионата Формулы 1 планируют обнародовать сегодня окончательный календарь турнира на следующий год. И по поступающей из разных источников информации, в последний момент из расписания будет исключен Гран При Вьетнама. От проведения гонки – по крайней мере, в следующем году – отказываются те, кто должен был стать ее организаторами и являются авторами проекта городской трассы в Ханое.

Считается, что Гран При Вьетнама 2021 года стал жертвой политических событий в стране. В частности, летом по обвинению в коррупции был арестован Нгуен Дюк Чунг – председатель народного комитета Ханоя (по сути, мэр города), отвечавший в том числе за проект проведения Гран При. С последствиями пандемии коронавируса решение об отмене гонке не связывают – на фоне других стран, где должны состояться гонки, количество заболевших во Вьетнаме остается сравнительно низким.

Исключение из календаря гонки в Ханое уменьшает количество этапов до 22-х – однако, по имеющейся у Motorsport.com информации, организаторы чемпионата всерьез настроены найти вьетнамскому Гран При замену. Напомним, что гонка во Вьетнаме должна была состояться 25 апреля – после Гран При Китая и перед Гран При Испании.

Также поступают сообщения, что бразильский этап в следующем году снова пройдет на хорошо знакомой болельщикам трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу. Планы провести гонку на новой трассе в Рио (о чем местные власти уже договорились с руководством Ф1) сейчас выглядят нереалистично, так как строительство автодрома сильно тормозится отсутствием у проекта части необходимых разрешений и согласований.

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год, предварительный вариант