Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу
Вторая попытка провести этап в Ханое также оказалась неудачной. В первый раз помешал коронавирус, а сейчас – политика
Организаторы чемпионата Формулы 1 планируют обнародовать сегодня окончательный календарь турнира на следующий год. И по поступающей из разных источников информации, в последний момент из расписания будет исключен Гран При Вьетнама. От проведения гонки – по крайней мере, в следующем году – отказываются те, кто должен был стать ее организаторами и являются авторами проекта городской трассы в Ханое.
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Считается, что Гран При Вьетнама 2021 года стал жертвой политических событий в стране. В частности, летом по обвинению в коррупции был арестован Нгуен Дюк Чунг – председатель народного комитета Ханоя (по сути, мэр города), отвечавший в том числе за проект проведения Гран При. С последствиями пандемии коронавируса решение об отмене гонке не связывают – на фоне других стран, где должны состояться гонки, количество заболевших во Вьетнаме остается сравнительно низким.
Исключение из календаря гонки в Ханое уменьшает количество этапов до 22-х – однако, по имеющейся у Motorsport.com информации, организаторы чемпионата всерьез настроены найти вьетнамскому Гран При замену. Напомним, что гонка во Вьетнаме должна была состояться 25 апреля – после Гран При Китая и перед Гран При Испании.
Также поступают сообщения, что бразильский этап в следующем году снова пройдет на хорошо знакомой болельщикам трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу. Планы провести гонку на новой трассе в Рио (о чем местные власти уже договорились с руководством Ф1) сейчас выглядят нереалистично, так как строительство автодрома сильно тормозится отсутствием у проекта части необходимых разрешений и согласований.
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Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год, предварительный вариант
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|21 марта
|Австралия
|Альберт-парк
|2.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|3.
|11 апреля
|Китай
|Шанхай
|4.
|?..
|?..
|?..
|5.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|6.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|7.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|8.
|13 июня
|Канада
|Монреаль
|9.
|27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|10.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|11.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|12.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|13.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|14.
|5 сентября
|Италия
|Монца
|15.
|12 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|16.
|26 сентября
|Сингапур
|Марина-Бэй
|17.
|3 октября
|Россия
|Сочи
|18.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|19.
|24 октября
|США
|Остин
|20.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|21.
|14 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|22.
|28 ноября
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|5 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов