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Формула 1 / Новость

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу

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Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу
Автор:
, Главный редактор

Вторая попытка провести этап в Ханое также оказалась неудачной. В первый раз помешал коронавирус, а сейчас – политика

Организаторы чемпионата Формулы 1 планируют обнародовать сегодня окончательный календарь турнира на следующий год. И по поступающей из разных источников информации, в последний момент из расписания будет исключен Гран При Вьетнама. От проведения гонки – по крайней мере, в следующем году – отказываются те, кто должен был стать ее организаторами и являются авторами проекта городской трассы в Ханое.

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Считается, что Гран При Вьетнама 2021 года стал жертвой политических событий в стране. В частности, летом по обвинению в коррупции был арестован Нгуен Дюк Чунг – председатель народного комитета Ханоя (по сути, мэр города), отвечавший в том числе за проект проведения Гран При. С последствиями пандемии коронавируса решение об отмене гонке не связывают – на фоне других стран, где должны состояться гонки, количество заболевших во Вьетнаме остается сравнительно низким.

Исключение из календаря гонки в Ханое уменьшает количество этапов до 22-х – однако, по имеющейся у Motorsport.com информации, организаторы чемпионата всерьез настроены найти вьетнамскому Гран При замену. Напомним, что гонка во Вьетнаме должна была состояться 25 апреля – после Гран При Китая и перед Гран При Испании.

Также поступают сообщения, что бразильский этап в следующем году снова пройдет на хорошо знакомой болельщикам трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу. Планы провести гонку на новой трассе в Рио (о чем местные власти уже договорились с руководством Ф1) сейчас выглядят нереалистично, так как строительство автодрома сильно тормозится отсутствием у проекта части необходимых разрешений и согласований.

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Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год, предварительный вариант

  Дата Страна Трасса
1. 21 марта Australia Австралия Альберт-парк
2. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
3. 11 апреля China Китай Шанхай
4.  ?.. ?.. ?..
5. 9 мая Spain Испания Барселона
6.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
7. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
8. 13 июня Canada Канада Монреаль
9. 27 июня France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
10. 4 июля Austria Австрия Шпильберг
11. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
12. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
13. 29 августа Belgium Бельгия Спа
14. 5 сентября Italy Италия Монца
15. 12 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
16. 26 сентября Singapore Сингапур Марина-Бэй
17. 3 октября Russian Federation Россия Сочи
18. 10 октября Japan Япония Сузука
19. 24 октября United States США Остин
20. 31 октября  Mexico Мексика Мехико
21. 14 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу
22. 28 ноября Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 5 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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