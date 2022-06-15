Ветеран Ф1 попросил Льюиса «не устраивать пантомиму»

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сложности Льюиса Хэмилтона на Гран При Азербайджана разделили болельщиков Ф1. Одни сочувствовали пилоту, которому пришлось страдать от сильной тряски в кокпите, тогда как другие сочли страдания британца нарочита преувеличенными. Стоит сказать, что последнюю точку зрения поддержал и кое-кто в паддоке.

Тем временем 76-летний экс-пилот Ф1 Джон Уотсон без обиняков заявил, что Льюис не справляется с нагрузками потому, что недостаточно тренируется.

«Ему стоит быть осмотрительнее и не устраивать пантомиму, – цитирует победителя пяти Гран При таблоид Daily Mail. – Да, управлять машинами Ф1 очень сложно, а в 37 лет твои кости уже не так здорово справляются с дискомфортом при езде.

Льюису предстоит открыть для себя этот мир. Он семь лет доминировал за рулем Mercedes – и все это время ему приходилось в лучшем случае почесываться. Сейчас Джордж [Расселл] выглядел намного свежее после того, как финишировал третьим. А Льюис стал только четвертым.

Возможно, ему стоит иначе расставить приоритеты и проводить меньше времени за перелетами и больше – в тренажерном зале».

Начав сезон на подиуме в Бахрейне, Хэмилтон с тех нор ни резу не финишировал в гонке выше четвертой позиции. В общем зачете Ф1 он занимает шестое место в 37 очках позади напарника.

Приглашаем всех поклонников гонок обсудить эту и другие новости в комментариях, которые вновь доступны на Motorsport.com Россия.