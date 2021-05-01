Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

По ходу последнего сегмента квалификации Гран При Португалии оба гонщика Mercedes во второй попытке выехали на трассу на шинах средней жесткости – и не смогли улучшить результаты, показанные ранее на мягких покрышках.

Это не помешало пилотам чемпионского коллектива закрепить за собой первый ряд воскресной гонки – однако вызвало определенные вопросы у наблюдателей. По завершении заездов решение тактического штаба команды обосновал Валттери Боттас, ставший победителем квалификации.

«На протяжении всего уик-энда ощущения от мягких шин были так себе, и на составе Medium мы чувствовали себя более уверенно – поэтому, как и в прошлом году, попытались в конце квалификации проехать быстрые круги на шинах средней жесткости.

Может быть, во время последней попытки ветер усилился – и мы не смогли в достаточной степени прогреть покрышки… Так или иначе, я рад своему хорошему результату. В первых гонках этого сезона моей главной проблемой было заставить шины нормально работать – и само собой, это сказывалось в первую очередь именно на квалификационных результатах.

На этот раз мы очень плотно работали по ходу всего уик-энда – и приятно видеть, что эта работа дала свой результата и обеспечила нам хороший расклад на гонку. Теперь наш план – сфокусироваться завтра на хорошем старте и после этого действовать по обстоятельствам».

Льюис Хэмилтон в интервью по окончании квалификации прокомментировал свое выступление коротко: «Это не были не лучшие круги – но я выложился на максимум».