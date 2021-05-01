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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

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, Главный редактор

Даже в квалификации, которая принесла пилоту Mercedes поул, у финна были проблемы с прогревом резины

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

По ходу последнего сегмента квалификации Гран При Португалии оба гонщика Mercedes во второй попытке выехали на трассу на шинах средней жесткости – и не смогли улучшить результаты, показанные ранее на мягких покрышках.

Это не помешало пилотам чемпионского коллектива закрепить за собой первый ряд воскресной гонки – однако вызвало определенные вопросы у наблюдателей. По завершении заездов решение тактического штаба команды обосновал Валттери Боттас, ставший победителем квалификации.

«На протяжении всего уик-энда ощущения от мягких шин были так себе, и на составе Medium мы чувствовали себя более уверенно – поэтому, как и в прошлом году, попытались в конце квалификации проехать быстрые круги на шинах средней жесткости.

Может быть, во время последней попытки ветер усилился – и мы не смогли в достаточной степени прогреть покрышки… Так или иначе, я рад своему хорошему результату. В первых гонках этого сезона моей главной проблемой было заставить шины нормально работать – и само собой, это сказывалось в первую очередь именно на квалификационных результатах.

На этот раз мы очень плотно работали по ходу всего уик-энда – и приятно видеть, что эта работа дала свой результата и обеспечила нам хороший расклад на гонку. Теперь наш план – сфокусироваться завтра на хорошем старте и после этого действовать по обстоятельствам».

Льюис Хэмилтон в интервью по окончании квалификации прокомментировал свое выступление коротко: «Это не были не лучшие круги – но я выложился на максимум».

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Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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