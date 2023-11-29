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«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон

Джордж обратил внимание боссов спорта, что для сотрудников команд нынешний календарь является непосильным испытанием

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
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Джордж Расселл, Mercedes-AMG

В сезоне 2023 года участники Формулы 1 привели 22 Гран При – вдобавок, многие успели приехать и в Имолу, где об отмене этапа объявили только в четверг накануне его старта. 

Дополнительной нагрузкой в конце чемпионата стали строенные гонки в Америке, а затем переезд из Лас-Вегаса, где уик-энд приходил по очень позднему расписанию, прямиком на финал в Абу-Даби.   

На будущей год и вовсе запланированы 24 Гран При – к нынешним добавится гонка в Китае. Как отметил Джордж Расселл, такая нагрузка становится явно избыточной для тех, кто работает в Больших Призах.

«Мы, гонщики, еще в самом выгодном положении, – рассказал британец после недавних тестов в Абу-Даби. – У нас есть возможность путешествовать с комфортом. 

Но, проходя по паддоку, я вижу, что многим механикам явно нездоровится. Инженеры испытывают серьезные сложности из-за постоянной смены часовых поясов. Твой организм уже не знает, где он находится – приходится постоянно есть в разное время, ночевать в разных отелях, в разном окружении и разном климате. 

У организма все это начинает вызывать недоумение. Я слышал, сейчас идут разговоры, чтобы на будущий год запретить сотрудникам ездить на каждую гонку. Это было бы классно. 

Мне кажется, неправильно, когда 4 тысячи человек катаются по всем 24 Гран При. Если посмотреть, как сильно этапы разбросаны географически, в этом просто нет смысла». 

Прежде в Формуле 1 использовали ротацию персонала, но с введения в 2021 году лимита бюджетов такая практика осталась в прошлом. 

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Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

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Джордж признался, что и сам проводил финал сезона не в лучшей физической форме. 

«[По ходу гонки в Абу-Даби] я кашлял по три-четыре раза на каждом круге, – рассказал пилот Mercedes. – Выглядело все это довольно жалко. 

На самом деле, я проболел две последних недели. Сначала расклеился в Вегасе, где вообще не мог спать из-за жара и чувствовал себя отвратительно. А потом этот кашель, который буквально одолевал меня за рулем.  

В какие-то моменты из-за этого просто невозможно было дышать. Приходилось задерживать дыхание, чтобы не закашляться. И что-то сделать с этим было невозможно».

Расселл финишировал в Абу-Даби третьим – это всего второй подиум пилота Mercedes в нынешнем сезоне. 

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