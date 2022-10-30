Ферстаппен объявил бойкот журналистам Sky Sports

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По сообщениям СМИ из паддока Гран При Мексики, Макс Ферстаппен оказался давать интервью и комментарии представителям медиа-холдинда Sky Sports. Известно, что он не появился в эфире главного – англоязычного – канала после победы в квалификации и не сделает этого после гонки. Также пилот Red Bull отказал немецким и итальянским журналистам Sky.

Причиной стали слова, сказанные Тедом Кравитцем в Остине. В традиционной программе «Дневник Теда», которая подводит итоги каждого дня Гран При, репортер несколько раз повторил, что у Льюиса Хэмилтона «украли титул чемпиона» в 2021 году.

Узнав про эти слова, Макс и принял решение не общаться с представителями Sky.

Дословно Кравитц сказал в Техасе следующее: «Хэмилтон не одержал за весь год ни одной победы – и наконец-то оказался на трассе, где впервые имел реальную возможность стать сильнейшим. Он сражался с тем же соперником, в борьбе с которым год назад у него украли титул. И мог финишировать впереди.

Что за сценарий мог бы получиться. Но сегодня вышло иначе.

Потому что парень, который обыграл его в том случае, когда был украден титул, и в этот раз вышел вперед. Причина в инженерном искусстве и во многом в Эдриане [Ньюи, техническом руководителе Red Bull]».

Пока неизвестно, продлится бойкот только до конца Гран При Мексики, или же Макс продлит его на ноябрьские этапы в Бразилии и Абу-Даби.