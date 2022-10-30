Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Боттас обогнал Ferrari в квалификации – но сам не понял, как Следующая / Шумахер попросил переделать трассу в Мехико после штрафа за срезку
Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Ферстаппен объявил бойкот журналистам Sky Sports

Слова репортера Теда Кравитца не понравились Максу – и тот отказался говорить с ним самим и его коллегами

Автор:
, Редактор (Турция)
Ферстаппен объявил бойкот журналистам Sky Sports
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По сообщениям СМИ из паддока Гран При Мексики, Макс Ферстаппен оказался давать интервью и комментарии представителям медиа-холдинда Sky Sports. Известно, что он не появился в эфире главного – англоязычного – канала после победы в квалификации и не сделает этого после гонки. Также пилот Red Bull отказал немецким и итальянским журналистам Sky. 

Причиной стали слова, сказанные Тедом Кравитцем в Остине. В традиционной программе «Дневник Теда», которая подводит итоги каждого дня Гран При, репортер несколько раз повторил, что у Льюиса Хэмилтона «украли титул чемпиона» в 2021 году. 

Узнав про эти слова, Макс и принял решение не общаться с представителями Sky.

Дословно Кравитц сказал в Техасе следующее: «Хэмилтон не одержал за весь год ни одной победы – и наконец-то оказался на трассе, где впервые имел реальную возможность стать сильнейшим. Он сражался с тем же соперником, в борьбе с которым год назад у него украли титул. И мог финишировать впереди.   

Что за сценарий мог бы получиться. Но сегодня вышло иначе.

Потому что парень, который обыграл его в том случае, когда был украден титул, и в этот раз вышел вперед. Причина в инженерном искусстве и во многом в Эдриане [Ньюи, техническом руководителе Red Bull]». 

Пока неизвестно, продлится бойкот только до конца Гран При Мексики, или же Макс продлит его на ноябрьские этапы в Бразилии и Абу-Даби. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Боттас обогнал Ferrari в квалификации – но сам не понял, как
Предыдущая новость

Боттас обогнал Ferrari в квалификации – но сам не понял, как
Следующая новость

Шумахер попросил переделать трассу в Мехико после штрафа за срезку

Шумахер попросил переделать трассу в Мехико после штрафа за срезку
Больше от
Эзель Тан
Макс попробует не отдать Mercedes лидерство в первом повороте. И вот как Гран При Мексики
Формула 1

Макс попробует не отдать Mercedes лидерство в первом повороте. И вот как

СМИ узнали сумму отступных, которые Alpine отдала за Гасли
Формула 1

СМИ узнали сумму отступных, которые Alpine отдала за Гасли

«Они портят шоу». Бриаторе раскритиковал FIA за неэффективность Гран При Сингапура
Формула 1

«Они портят шоу». Бриаторе раскритиковал FIA за неэффективность

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен о своем бойкоте телеканала Sky Sports F1: Просто надоело Гран При Мексики
Формула 1

Ферстаппен о своем бойкоте телеканала Sky Sports F1: Просто надоело

Ферстаппен объяснил, как отобрал поул у Mercedes Гран При Мексики
Формула 1

Ферстаппен объяснил, как отобрал поул у Mercedes

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Пересу помешал в квалификации сбой в электронике Гран При Мексики
Формула 1

Пересу помешал в квалификации сбой в электронике

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Вольф назвал недостаточным наказание Red Bull за перерасход средств
Формула 1

Вольф назвал недостаточным наказание Red Bull за перерасход средств

Самое важное:

Гасли назвал систему штрафов в Ф1 «тупыми баллами»
Формула 1 Формула 1

Гасли назвал систему штрафов в Ф1 «тупыми баллами»

Французский пилот оказался в шаге от дисквалификации – и заметно осложнил себе жизнь на ближайшие полгода

Анализ: почему Ferrari провалилась в Мексике
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему Ferrari провалилась в Мексике

В команде знали, что разреженный воздух на трассе братьев Родригес ощутимо снизит скорость алых F1-75. Но даже представить не могли, что все окажется настолько плохо

Кристофферссон стал первым чемпионом электрического ралли-кросса
Ралли-Кросс Ралли-Кросс

Кристофферссон стал первым чемпионом электрического ралли-кросса

Шведский гонщик завоевал пятый в карьере титул сильнейшего гонщика WorldRX, одержав победу в Барселоне

«Ориентировались на Латифи». Mercedes о неудачной тактике в Мехико
Формула 1 Формула 1

«Ориентировались на Латифи». Mercedes о неудачной тактике в Мехико

Джордж Расселл очень рассчитывал, что сможет провести второй отрезок гонки в Мехико на мягких шинах Soft. Но команда решила иначе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.