После девяти Гран При нынешнего сезона Ф1 Макс Ферстаппен опережал Льюиса Хэмилтона на 32 очка. Но неудачи Сильверстоуна и Будапешта перевернули ситуацию с ног на голову, и лидер Red Bull вновь оказался в положении догоняющего.

По словам Макса, он смог восстановить силы по ходу августовской паузы и уже соскучился по выступлениям.

«Сначала мне очень понравилось отдыхать, но после недели-другой я понял, что все чаще думаю о том, когда же у нас снова гонка, – признался Ферстаппен в эксклюзивном интервью нашим голландским коллегам. – Но все же, перерывы нужны. Нужны прежде всего для того, чтобы провести чуть больше времени с окружающими тебя людьми, чтобы восстановиться.

Я поступил именно так и позволил себе целую неделю вообще ничем не заниматься. Но теперь пора продолжать сражение».

Впереди у участников Ф1 этап в Спа, который никогда не был для Red Bull особенно успешным. Последнюю победу команда одержала здесь в 2014-м – тогда Даниэль Риккардо воспользовался столкновением гонщиков Mercedes Хэмилтона и Росберга.

«Сейчас в Спа стало гораздо больше участков, которые машины Ф1 могут преодолевать полным газом, – объяснил пилот. – Из-за этого мы оказывались в менее выгодной ситуации.

Впрочем, в нынешнем сезоне мы смотримся гораздо сильнее на всех трассах, надеюсь, так будет и в Спа».

Комментируя предстоящую дуэль с Mercedes, он добавил: «Все меняется от этапа к этапу. Прежде нам очень мешала нехватка мощности и сцепления, но в этом году с обоими компонентами все стало куда лучше.

Но все равно какие-то трассы лучше подходят нам, на других по-прежнему сильнее Mercedes. У нас было немало хороших результатов, но и невезения тоже хватало – как в Баку и двух последних гонках, где мы потеряли много очков. Так что вся борьба еще впереди.

Сейчас она стала куда плотнее. Думаю, в двух последних гонках Mercedes удалось перехватить инициативу благодаря обновлениям, но у нас тоже есть кое-что на подходе. Надеюсь, мы сможем прибавить в скорости».