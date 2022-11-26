Ферстаппен: Нагрузка в Ф1 стала слишком высокой? Уходите

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В сезоне-2023 Формула 1 проведет 24 Гран При – это станет новым рекордом по объему календаря. Еще недавно, в начале 2000-х, нормой считались 16-17 гонок за год, а на заре времен за сезон и вовсе проводили семь-восемь этапов.

Многие уже сказали, что столь насыщенный сезон станет непростым испытанием для пилотов. Даниэль Риккардо прямо назвал рост числа Гран При одной из причин, почему он решил взять паузу в выступлениях.

В то же время, Макс Ферстаппен не раз говорил, что смог взять верх над Льюисом Хэмилтоном в напряженной концовке сезона-2021 в том числе потому, что не испытывает дополнительного стресса на длинной дистанции чемпионата.

«Если вы не готовы к сложностям, лучше остановиться прямо сейчас, – сказал голландец в интервью The Guardian. – Как по мне, все мы гонщики, а значит, любим гонки.

Мне понравился прошлый сезон, и нынешний тоже понравился. Да, было бы сложно постоянно сражаться так, как в 2021-м. Но подобное случается в Ф1 не так часто, так что все в порядке».

Он добавил: «Просто невозможно, чтобы такие драмы повторялись каждый год. Это было бы чересчур и для меня, и для всех в команде. В каждой из команд».

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Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Эрик Юниус

Шарль Леклер из Ferrari признал, что расширение календаря не оставляет пилотам выбора.

«Думаю, мы все готовимся к более долгому чемпионату, – сказал монегаск. – Надеюсь, в следующем году борьба будет более упорной. Всегда здорово, когда борьба продолжается до самого конца. Сам я готовлюсь в росту количества гонок и, надеюсь, к более долгому сражению».

Ферстаппен согласился, что в 2023-м Red Bull не стоит не стоит рассчитывать на столь серьезное преимущество над соперниками, как в прошедшем сезоне.

«Думаю, борьба станет упорней, – пояснил Макс. – Люди лучше разберутся с машинами, разрывы между командами сократятся.

Все понимают, что зимой все будут работать изо всех сил, чтобы добавить скорости, а также лучше разобраться с шинами. Шины с будущего года серьезно изменятся. Давайте посмотрим, кто и как справится с этой задачей».