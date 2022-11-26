Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной Следующая / Кубица допустил, что больше не сможет пилотировать машины Ф1
Формула 1 Новость

Ферстаппен: Нагрузка в Ф1 стала слишком высокой? Уходите

Макс дал простой совет тем, кто не в восторге от постоянного расширения календаря чемпионата

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Ферстаппен: Нагрузка в Ф1 стала слишком высокой? Уходите
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В сезоне-2023 Формула 1 проведет 24 Гран При – это станет новым рекордом по объему календаря. Еще недавно, в начале 2000-х, нормой считались 16-17 гонок за год, а на заре времен за сезон и вовсе проводили семь-восемь этапов. 

Многие уже сказали, что столь насыщенный сезон станет непростым испытанием для пилотов. Даниэль Риккардо прямо назвал рост числа Гран При одной из причин, почему он решил взять паузу в выступлениях.

В то же время, Макс Ферстаппен не раз говорил, что смог взять верх над Льюисом Хэмилтоном в напряженной концовке сезона-2021 в том числе потому, что не испытывает дополнительного стресса на длинной дистанции чемпионата. 

«Если вы не готовы к сложностям, лучше остановиться прямо сейчас, – сказал голландец в интервью The Guardian. – Как по мне, все мы гонщики, а значит, любим гонки. 

Мне понравился прошлый сезон, и нынешний тоже понравился. Да, было бы сложно постоянно сражаться так, как в 2021-м. Но подобное случается в Ф1 не так часто, так что все в порядке».

Он добавил: «Просто невозможно, чтобы такие драмы повторялись каждый год. Это было бы чересчур и для меня, и для всех в команде. В каждой из команд». 

Читайте также:
Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Эрик Юниус

Шарль Леклер из Ferrari признал, что расширение календаря не оставляет пилотам выбора. 

«Думаю, мы все готовимся к более долгому чемпионату, – сказал монегаск. – Надеюсь, в следующем году борьба будет более упорной. Всегда здорово, когда борьба продолжается до самого конца. Сам я готовлюсь в росту количества гонок и, надеюсь, к более долгому сражению». 

Ферстаппен согласился, что в 2023-м Red Bull не стоит не стоит рассчитывать на столь серьезное преимущество над соперниками, как в прошедшем сезоне. 

«Думаю, борьба станет упорней, – пояснил Макс. – Люди лучше разберутся с машинами, разрывы между командами сократятся. 

Все понимают, что зимой все будут работать изо всех сил, чтобы добавить скорости, а также лучше разобраться с шинами. Шины с будущего года серьезно изменятся. Давайте посмотрим, кто и как справится с этой задачей».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной
Предыдущая новость

Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной
Следующая новость

Кубица допустил, что больше не сможет пилотировать машины Ф1

Кубица допустил, что больше не сможет пилотировать машины Ф1
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Технический анализ: идеи Mercedes и Aston Martin, которые запретила Ф1
Формула 1

Технический анализ: идеи Mercedes и Aston Martin, которые запретила Ф1

Компания Gulf решила не продлевать спонсорский контракт с McLaren
Формула 1

Компания Gulf решила не продлевать спонсорский контракт с McLaren

Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной
Формула 1

Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Фото дня: Ферстаппен опробовал Honda из серии Super GT
Super GT

Фото дня: Ферстаппен опробовал Honda из серии Super GT

Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу

Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби

Самое важное:

Pirelli с 2023 года добавит в линейку новый состав С0
Формула 1 Формула 1

Pirelli с 2023 года добавит в линейку новый состав С0

Марио Изола рассказал, какие изменения ждут Формулу 1 в предстоящем сезоне

ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной
Формула 1 Формула 1

ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной

Шотландец объяснил, что у гонщика очень слабые позиции в любых спорах с командой, так как больше идти ему просто некуда

Немецкий экс-пилот Ф1 увидел в действиях Haas саботаж Шумахера
Формула 1 Формула 1

Немецкий экс-пилот Ф1 увидел в действиях Haas саботаж Шумахера

По мнению Тимо Глока, команда была заинтересована в том, чтобы выставить своего гонщика в невыгодном свете

Судьбу титула в WTCR решила квалификация
WTCR WTCR

Судьбу титула в WTCR решила квалификация

Микель Аскона гарантировал себе звание победителя «кузовного» Кубка мира после того, как его соперник Нестор Жиролами не смог заработать в субботу бонусных баллов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.