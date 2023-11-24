Ферстаппен обвинил соперников в «глупой» ситуации на пит-лейне

Из-за того, что Карлос Сайнс и Нико Хюльккнберг разбили машины по ходу второй пятничной сессии в Абу-Даби, у гонщиков осталось всего около 15 минут для работы на трассе.

Готовясь к возобновлению заездов, участники уик-энда заранее выстроились на выезде с пит-лейна, когда сзади к этой очереди подъехал Макс Ферстаппен – и решил не ждать, а проталкиваться вперед.

Он объехал Mercedes Джорджа Расселлам, потом обрулил машину Льюиса Хэмилтона, но после короткого свободного участка окончательно застрял за Alpine Пьера Гасли – и сразу начал ругаться по радио.

Позже он объяснил, что именно соперники виноваты в его недовольстве: «Ну они же должны двигаться. Но все двигались так медленно, что мне захотелось проехать вперед, так как времени оставалось совсем мало, а они так и толкались в середине пит-лейна.

Так что я попробовал пролезть. И все получалось, пока меня не притерли к стене. Вышло довольно глупо…»

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Однако главной сложностью пятницы гонщик все же назвал недостаточно хороший баланс своей RB19. Он пропускал утреннюю сессию, уступив машину чемпиону Формулы Е Джейку Деннису, а в дневной показал третью скорость.

«Пока баланса нет, – объяснил голландец. – Сильный недостаток поворачиваемости, машина прыгает. Тут явно есть, над чем поработать до завтра. Я не ожидал, что мы окажемся настолько далеко, так что тут есть вопросы.

Да, мы третьи, и это не так плохо, но в плане баланса все могло бы быть куда лучше. Так что будем разбираться, с чем это связано».

Другой пилот Red Bull Серхио Перес завершил день с пятым результатом, но тоже остался не слишком доволен.

«Поначалу у меня были проблемы с передком, – сказал мексиканец, также пропускавший первую тренировку. – Вдобавок, толком поездить сегодня не удалось, особенно это касается состава Medium.

На мягком составе я попал в трафик, так как многие в самом конце выехали с полными баками. Одним словом, не самый простой день

Мы избрали такое направление работы, для которого требовалась известная осторожность. Но после моей попытки шины были слишком горячими. Так что результаты получились не особенно показательными».