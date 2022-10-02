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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

«Меня подбросило в воздух». Макс объяснил ошибку в борьбе с Норрисом

Гонщик Red Bull рассказал о проваленном старте и эпизоде на 40-м круге, который едва не закончился для него аварией

Меган Уайт
Автор:
«Меня подбросило в воздух». Макс объяснил ошибку в борьбе с Норрисом
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Лидер Формулы 1 Макс Ферстаппен начинал гонку на трассе «Марина-Бэй» с восьмого места, но к первому повороту оказался уже 12-м. На кадрах старта было хорошо видно, как его машина одновременно с остальными начала движение по сигналу светофоров, но потом резко замедлилась. 

В дальнейшем по ходу гонки голландец смог вернуться в середину десятки, но атака на Ландо Норриса на 40-м круге едва не привела к аварии: на Red Bull заблокировались колеса, и Макс остался в гонке лишь благодаря большой зоне безопасности.  

«После старта мне удалось провести пару обгонов, однако затем я застрял в группе из нескольких машин, – объяснил Ферстаппен на пресс-брифинге. – Каждый уже прогрел свои шины до нужной температуры, потому держаться следом было непросто. 

Нам немного повезло, что соперники допускали ошибки. Мы вышли на пятое место, после чего я попытался атаковать Ландо [Норриса]. Как только наша машины поравнялись, я начал тормозить – не скажу, что особенно поздно. Но машину подкинуло на кочке, с этим и до того были проблемы, а вне траектории асфальт был особенно неровным.  

Так что, едва я нажал тормоз, как меня подбросило в воздух, и я уехал по прямой».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, атакует Ландо Норриса, McLaren MCL36

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, атакует Ландо Норриса, McLaren MCL36

Гонщик добавил: «Мне пришлось снова ехать в боксы, так как [из-за протертости шины] начались сильные вибрации, а затем на свежем комплекте вновь прорываться в очки. 

Это совсем не то, на что мы рассчитывали, но все это началось уже вчера. С такой позиции на старте нужно или делать все безупречно и выходить вперед, или готовиться к разочарованию – как в нашем случае».

На вопрос о выигранной у Себастьяна Феттеля дуэли за седьмое место на финальном круге Макс ответил: «Это лучше, чем восьмое – но не то, к чему мы стремимся. Мы показали реальную силу машины в тренировках, потому все это очень печально».

После старта: Юки Цунода, AlphaTauri AT03, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, другие пилоты

После старта: Юки Цунода, AlphaTauri AT03, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, другие пилоты

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Также Макс рассказал о неудачном старте: «Я отпустил сцепление, и тут же включилась система, призванная не допустить остановку мотора (так называемый "анти-столл" – прим.ред.). Мне еще нужно разобраться, почему так вышло. Но это стоило нам множества потерянных позиций». 

После Гран При Сингапура Ферстаппен опережает занимающего в чемпионате второе место Шарля Леклера на 104 очка. Если этот разрыв не уменьшится через неделю в Японии, пилот Red Bull станет двукратным чемпионом мира. 

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