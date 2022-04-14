Версия: зачем VW два бренда в Ф1 и помощь Red Bull

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К июню этого года в Формуле 1 планируется окончательно согласовать правила по новым силовым установкам, которые будут использоваться с 2026 года. Это по прежнему будут гибридные агрегаты на основе моторов V6 с турбонаддувом, но они лишатся мотор-генератора MGU-H, который вращается от турбины и вращает при разгоне ее же, а также перейдут на новое, полностью синтетическое топливо.

Собственно, техническая сторона правил уже утверждена, но остаются финансовые вопросы, о чем говорил, в частности, глава Ferrari Маттиа Бинотто. Издание The Race со ссылкой в том числе на собственные источники утверждает, что спорные моменты, по которым пока не удалось договориться, касаются исключений для новых производителей двигателей.

Ограничение бюджетов на силовые установки вступит в силу со следующего сезона. Для новичков в первые два года к ограниченным бюджетам на силовые установки будет добавлено по 10 миллионов долларов, а на третий год – еще 5 миллионов. Дополнительно будет позволено потратить еще 15 миллионов на динамические испытания и расширение производства.

Проблема в том, как посчитать этих самых новичков. Так, сейчас в Англии создается производство Red Bull Powertrains. «Быки» уже используют моторы этого бренда, однако пока это лишь переименованные силовые установки Honda из Японии, а с 2026 года появятся действительно собственные двигатели.

Одновременно в Формулу 1 приходят Audi и Porsche, по поводу чего решение уже принято и объявлено. И Porsche, судя по всему, будет сотрудничать именно с Red Bull.

Итого мы имеем формально трех новичков, двое из которых сотрудничают, а третий – Audi – вместе с Porsche входит концерн Volkswagen и, по слухам, хотя и будет делать мотор самостоятельно, но на основе двигателя Porsche, который был разработан для Формулы 1 еще в 2018 году.

Возникает вопрос, какую сумму денег сверх ограниченного бюджета могут потратить эти новички. В Volkswagen и Red Bull настаивают, что все три проекта являются самостоятельными, а значит каждый имеет право на дополнительные расходы сверх бюджета. При этом предполагается, что Red Bull, Porsche и Audi не станут обмениваться технической информацией.

Судя по всему, остальным производителям моторов в последнее верится с трудом.

«Ограничения, о которых сейчас идет речь, являются очень строгими, – отвечает на это глава Red Bull Кристиан Хорнер. – Наши конкуренты в течение 70 лет инвестировали в создание производства моторов, у них уже есть полностью оборудованные и действующие двигательные заводы.

Нам же остается всего восемь месяцев (до введения бюджетных ограничений) на то, чтобы достроить и запустить свою фабрику, что попросту невозможно. Потому, я думаю, что размеры исключений из потолка бюджетов для новичков необходимо пересмотреть».



