Версия: зачем Red Bull потребовались тесты в Стамбуле

Давайте сразу забудем про съемочный день – все 100 отведенных правилами километров Red Bull потратила именно на тесты. И цель их не вызывает сомнений: команда готовится к выступлению в Остине и пытается понять причину нехватки максимальной скорости в конфигурации с низким уровнем прижимной силы.

Еще недавно казалось, что расстановка сил в нынешнем сезоне понятна: Макс Ферстаппен способен переиграть Льюиса Хэмилтона практически на любой трассе, и хотя этот перевес не слишком велик, голландец должен держать ход сезона под контролем.

Но в трех последних Гран При пилот Red Bull ни разу не смог стать сильнейшим, а в Стамбуле они с командой услышали очень громкий звонок: на этот раз перекрашенная в белый машина RB16B была не в силах угнаться за черной W12 Валттери Боттаса.

Причины такого развития событий не вполне очевидны. Возможно, в Милтон-Кинсе ошиблись про подготовке к этапу на симуляторе и неверно составили программу работы гибридной силовой установки. Или же недостаточно хорошо распорядились прошлогодними данными о работе шин.

В любом случае, в оставшихся гонках подобные осечки недопустимы. Mercedes уже выигрывает 36 очков в Кубке конструкторов – чемпионы наращивали отрыв в четырех последних Гран При. В личном зачете все пока не столь плохо для Макса, но от летнего преимущества в 32 балла давно уже остались одни воспоминания.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В теории трасса в Техасе тоже должна чуть больше подходить Mercedes. Зато потом Red Bull вправе рассчитывать на преимущество в Мехико и Сан-Паулу. Там, на более разреженном из-за высоты воздухе, турбина Honda уже не первый год является серьезным аргументом.

На чем же сконцентрировались инженеры RBR по ходу прошедших тестов. Часть времени они уделили работе с подвеской – не секрет, что покрытие в Остине кочковатое, и недавний этап MotoGP подтвердил это.

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Но самое главное – машина Элбона получила совсем не такую аэродинамическую конфигурацию, что была у Ферстаппена с Пересом на Гран При. Она включала «облегченное» заднее крыло с ощутимым подъемом плоскости к торцевым пластинам и сами пластины без диагональных бортиков с S-образных прорезей.

В воскресенье Макс Ферстаппен был самым медленным в точке замера максимальной скорости, разогнавшись только до 297,1 км/ч. У Льюиса Хэмилтона этот показатель несравнимо выше – 310,7 км/ч.

Правда, стоит сделать оговорку, что действующий чемпион добился такого результата, используя слип-стрим за машиной соперника. Однако его напарник Валттери Боттас безо всякой посторонней помощи набрал 307,6 км/ч. Результат Серхио Переса (303,0 км/ч без слип-стрима) стал для Red Bull слабым утешением.

Именно эта разница сейчас вызывает в Милтон-Кинсе наибольшую озабоченность. И именно поэтому Алексу Элбону потребовалось проехать 100 километров по «Стамбул-парку» на демонстрационных шинах в формате съемочного дня, когда не было никаких съемок.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола