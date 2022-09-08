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Формула 1 Новости

Версия: Зачем Mercedes хочет нанять Риккардо

Австралиец станет запасным вариантом на случай ухода Хэмилтона

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Версия: Зачем Mercedes хочет нанять Риккардо
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Как мы уже писали, по слухам в следующем году Даниэль Риккардо станет пилотом команды Mercedes, но не основным, а запасным. Он проведет год в боксах и надеется вернуться за руль в 2024 году, о чем сам он недавно проболтался в разговоре с Серхио Пересом.

Теперь британский таблоид Daily Mail подтвердил у своих источников в паддоке информацию наших итальянских коллег и утверждает даже большее – Риккардо рассматривают как потенциальную замену Льюису Хэмилтону.

У Хэмилтона действует контракт с командой до конца 2023 года, и следующий сезон Риккардо действительно просидит на скамье запасных. А вот что будет в 2024 году сейчас не знает даже глава Mercedes Тото Вольф.

До сих пор Вольф и Хэмилтон наперебой говорили, что Льюис останется еще на много лет, однако всегда есть шанс, что планы изменятся. В конце 2023 года Хэмилтону будет уже 39 лет, и хотя пример Фернандо Алонсо показывает, что и 41 год – это не предел, большинство пилотов в таком возрасте уже начинают терять свою форму.

В таком случае Mercedes может устроить своему чемпиону почетную отставку, а еще вероятнее, что сам он не захочет продолжать выступление в конце пелотона. Напомним, что уже в этом сезоне Хэмилтон уступает по очкам своему молодому напарнику Джорджу Расселлу, хотя еще сохраняет шансы отыграться.

В Mercedes при этом помнят, каким сюрпризом для них стало неожиданное завершение карьеры Ником Росбергом в самом конце сезона, когда ему пришлось срочно искать замену. И не хотят повторения такой ситуации.

В итоге иметь в резерве Риккардо представляется не такой уж странной идеей. Австралиец получает шанс попасть в топ-команду, а Mercedes страхуется на случай внезапного решения Хэмилтона завершить карьеру.

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