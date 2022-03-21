Версия: Red Bull все же сошли в Бахрейне по своей вине

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На последних кругах Гран При Бахрейна автомобили двигались с почти пустыми топливными баками позади машины безопасности, то есть не получая большого количество встречного воздуха для охлаждения. Следом, вскоре после рестарта, сошли сразу два болида Red Bull.

Почти сразу стали известны две вещи. Во-первых, причина остановки Макса Ферстаппена и Серхио Переса в том, что топливо перестало поступать в двигатель. Второе – что горючее в баках у обоих все еще оставалось, пусть и в малых, но в достаточных для финиша количествах. Из этого следовал логичный вывод, что отказали топливные насосы.

В машинах Формулы 1 сразу система подачи топлива в двигатель устроена весьма непросто. Если считать не от бака, а от цилиндров, то первым идет насос высокого давления, который распределяет топливо из специального промежуточного резервуара. Подозрений в исправности этой системы не было с самого начала.

Сам промежуточный резервуар наполняется топливом из бака силами так называемого первичного насоса. Тот расположен непосредственно внутри топливного бака и является стандартизированным для всех команд. Ранее спортивный советник Red Bull Хельмут Марко предположил, что причиной остановки стали именно эти насосы, за которые инженеры команды не отвечают.

Слова Марко косвенно подтверждает тот факт, что после квалификации в Бахрейне FIA выпустила директиву с рекомендацией командам проверить стандартные топливные насосы и при необходимости заменить их, для чего даже были сделаны послабления в условиях закрытого парка.

Позже глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер признался, что в его команде не восприняли эту директиву, как адресованную именно им – и что «Быки» ограничились лишь проверкой, которая ничего не показала.

Теперь же, по данным Motorsport.com, в FIA уверены, что проблемы Red Bull связаны не с первичными топливными насосами. Но тогда с чем? Все дело в том, что в болиде Формулы 1 для подачи горючего используются дополнительные устройства.

Два насоса по правилам обязательны. И первичный действительно располагается прямо в баке, закачивая топливо из самой нижней части этого самого бака. Однако правила не запрещают командам ставить дополнительный насос, который при почти пустом баке перегоняет топливо из остальных частей в самый низ.

Более того, таких дополнительных насосов внутри бака может быть более одного. И каждый из них команды вольны конструировать и производить самостоятельно, так как сами баки могут иметь весьма причудливую форму.

Сравнение топливных баков Ferrari F2004 и F2003GA Иллюстрация: Джорджо Пиола

Отсюда возникло предположение, что в условиях гонки и перегрузок первопричиной проблем Red Bull мог стать отказ именно того насоса, что собирает плещущееся по баку топливо в нижнюю зону для последующего забора.

При этом в паддоке не утихают разговоры о перегреве как причине отказа насосов. Дело в том, что во времена применения «атмосферных» моторов V8 в Формуле 1 ввели запрет на охлаждение топлива и топливных баков, что повышало КПД двигателей.

Для нынешних турбомоторов это не актуально, но запрет остался. А с переходом на топливо E10 актуальность охлаждения погруженных в бак насосов лишь возросла. Впрочем, окончательный ответ мы узнаем только после расследования со стороны команды.

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