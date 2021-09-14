Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

Гонка в Монце складывалась для Макса Ферстаппена по вполне неплохому сценарию. Да, он проиграл старт Даниэль Риккардо из McLaren, но на две позиции опережал своего главного соперника Льюиса Хэмилтона. Такой ход гонки обещал увеличить преимущество над британцем в таблице личного зачета.

Однако все перевернулось с ног на голову, когда на 23-м круге Макс свернул на плановый пит-стоп. Механики из Милтон-Кинса считаются одними из лучших в Ф1, часто им удается менять колеса быстрее двух секунд.

Но на этот раз машина Ферстаппена висела на домкратах гораздо дольше – общее время пит-стопа превысило 11 секунд. Именно по этой причине голландец оказался на трассе позади Хэмилтона, вынужден был атаковать того в первом повороте, а что было дальше, отлично известно.

Но что же послужило причиной заминки. Глава Red Bull Кристиан Хорнер в первых интервью говорил о возможности неверной работы оборудования. Но уже позже в беседе с пресс-службой Ф1 он изложил иную версию.

«Дело в человеческой ошибке, – признал Кристиан. – У нас возникла заминка. Колесо было установлено, и можно было начинать движение, но машину, к сожалению, не выпустили от механиков.

Это человеческая ошибка. Обычно парни феноменально быстро работают на пит-лейне, но в этот раз вышло иначе».

Надо признать, что эти слова не проливают свет на случившееся. Вспомните историю с гайкой Валттери Боттаса в Монако. Там механики бились над тем, чтобы открутить гайку. У Red Bull в Монце все просто смотрели на машину, потом парень с гайковертом просто дотронулся до колеса – и Макс тотчас помчался на трассу.

В чем же дело?

Есть основания полагать, что Red Bull стала первой жертвой новых правил, которые как раз были инициированы соперниками, чтобы лишить «Быков» преимущества стремительных пит-стопов.

Все лето команды убеждали FIA скорректировать регламент – и к началу осени добились своего.

Теперь, чтобы повысить влияние пресловутого человеческого фактора, вместо автоматического датчика, который фиксирует окончание замены колеса и посылает сигнал на общий светофор перед глазами пилота, сам механик должен активировать переключатель на гайковерте.

Очень вероятно, что в Монце парень у правого переднего колеса просто забыл про новый порядок, автоматически сделав то, что отрабатывал месяцами и делал в гонках сотни раз до этого. И лишь спустя несколько секунд сообразил, что необходимо поднести гайковерт к колесу и нажать пресловутый переключатель.

К слову, в той же гонке заминка в боксах, хоть и не такая серьезная, была и у Mercedes – из-за нее Хэмилтон и оказался на трассе в опасной близости от Ферстаппена…