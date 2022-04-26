Версия: почему Леклер провалил воскресный старт в Имоле
Шарль Леклер уверенно вышел в лидеры субботнего спринта со второй стартовой позиции. Но днем позже все пошло на первых метрах по совсем иному сценарию…
По ходу Гран При Эмилии-Романьи монегаск дважды начинал борьбу вторым, но если на сухом асфальте в субботу он сразу переиграл обладателя поула Макса Ферстаппена и уже к первому торможению гарантировал себе лидерство, то днем позже Шарль растерял позиции, да еще и невольно помешал своему напарнику Карлосу Сайнсу.
Главное отличие между условиями двух стартов, разумеется, было в погоде. Первая гонка стартовала в сухих условиях, тогда как вторая началась по сырой трассе. Однако один лишь этот фактор не может объяснить столь разительной перемены. На кадрах сверху видно, что все пилоты из соседнего ряда – Ферстаппен, Серхио Перес, Ландо Норрис – просто проезжают мимо Леклера.
Предположение о том, что соперники начинали борьбу с более сухой половины стартовой прямой, несостоятельно – дождь начался уже после финиша гонок поддержки, поэтому асфальт был одинаково влажным по всей ширине.
Нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com удалось обследовать стартовую позицию Леклера – и оны выдвинули собственную версию его воскресной неудачи.
Стартовая позиция Шарля Леклера, Ferrari
Фото: Джорджо Пиола
Технический эксперт Джорджо Пиола сделал приведенный выше кадр в тот момент, когда машины еще не приехали на стартовое поле. Как вы можете видеть, в месте старта Леклера на асфальте находятся битумные полосы, которыми закрыли старую разметку решетки. Синьор Пиола был в тот момент в башмаках на резиновой подошве – и, по собственному признанию, едва не потерял равновесие, поскользнувшись на битуме. Под дождем тот стал невероятно скользким.
Этот участок находился между передними и задними колесами машины – то есть Шарль наехал на него, едва начав движение. Еще до начала гонки, встретив одного из коллег прямо на решетке, Джорджо обратил его внимание того на скользкую полосу и предположил, что мокрый битум может помешать старту лидера Ferrari. Так оно и вышло.
Уже после гонки Роберто Кинкеро вернулся на стартовую прямую и сделал еще несколько кадров этого места. Не будем утверждать, что именно пробуксовка на скользком битуме привела к неудачному старту Леклера – однако подтвердить или опровергнуть эту версию могут лишь в самой Скудерии, опираясь на данные телеметрии.
Стартовая позиция Шарля Леклера, Ferrari
Фото: Роберто Кинкеро
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