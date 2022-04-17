Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач

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После перехода на технический регламент 2022 года команды Формулы 1 столкнулись с так называемым эффектом козления, когда на высоких скоростях возникают вертикальные колебания болидов. Это связано с граунд-эффектом: он прижимает машину к трассе, но в минимальной точке прижим пропадает и автомобиль резко поднимается на подвеске, после чего все повторяется.

Однако от козления команды страдают не равномерно. Считается, что меньше всего с этим проблем у Alpine, а более всего «скачут подобно горным козлам» Mercedes, McLaren, Aston Martin и Williams.

Все эти машины объединяет использование силовых установок Mercedes, но не только. Они также применяют коробки передач от немецкого бренда: до 2022 года Williams делала трансмиссии сама, но в этом сезоне тоже перешла на агрегаты Mercedes.

Сама по себе коробка передач козление не вызывает, но ее размеры определяют форму болидов и косвенно влияют на аэродинамику. В Mercedes скомпановали коробку так, чтобы она была уже и длиннее. Но из-за этого каналы Вентури под днищем пришлось перенести ближе к задней части машины и, возможно, именно потому теперь такие болиды сильнее козлят.

У других команд коробки передач короче. Поскольку размеры этих узлов уравновешены, сделав их короче конструкторам пришлось увеличить высоту, что привело к повышению центра тяжести. Однако, похоже, в 2022 году это оказалось меньшим из зол, тем более, что для борьбы с козлением Mercedes теперь приходится увеличивать дорожный просвет своих машин, также повышая центр тяжести и снижая их динамические характеристики.