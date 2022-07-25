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Версия: Леклер вылетел с трассы из-за того, что Ferrari слишком быстра

В повороте, где случилась авария, F1-75 была на 15 км/ч быстрее, чем любой другой болид

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Версия: Леклер вылетел с трассы из-за того, что Ferrari слишком быстра
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Гран При Франции закончился провалом для команды Ferrari, так как их пилот Шарль Леклер, лидировавший в гонке, после 17 кругов врезался в отбойник в 11-м повороте.

На тот момент казалось, что лидерству Леклера ничего не угрожало, а потому пилоту не было смысла рисковать, и его ошибка многим показалась подозрительной. Однако издание The Race провело детальный анализ гонки и нашло объяснение тому, почему именно человеческий фактор в аварии выглядит весьма правдоподобно.

Итак, поначалу гонка складывалась следующим образом. Макс Ферстаппен активно наседал на лидировавшего Леклера, но так и не смог пройти монегаска. Более того, после 14-го круга стало очевидно, что шины Medium на болиде Red Bull изнашиваются сильнее, и голландец стал потихоньку отставать, пока не выбыл из зоны DRS.

Но тут Ферстаппен свернул в боксы, поставил свежий комплект Hard и сразу прибавил в темпе. В данный момент у Ferrari появился выбор: либо зазывать Леклера на следующем круге и с высокой долей вероятности все равно терять лидерство (так как за круг Ферстаппен отыграл бы отставание), либо оставаться на Medium еще кругов пять-шесть, точно вернуться после пит-стопа вторым, но за счет более свежей резины под конец гонки попытаться совершить обгон и вернуть лидерство.

Выбран был второй вариант. И, чтобы минимизировать потери, Леклер был вынужден на старых шинах атаковать по максимуму.

Преимуществом Ferrari на трассе «Поль Рикар» была высокая прижимная сила и, как следствие, большая скорость в поворотах. Именно благодаря этому Леклер в связке 5-6-7 поворотов перед прямой «Мистраль» отрывался от Ферстаппена, не давая тому затем настигнуть себя за счет большей максимальной скорости на прямых.

В злополучном 11-м повороте преимущество Ferrari в скорости также было колоссальным. В издании подмечают, что красные болиды проходили этот вираж со скоростью минимум на 15 км/ч быстрее всех остальных.

При такой скорости, однако, возрастает и цена ошибки. В случае возникновения заноса при движении на грани, последствия могут быть очень серьезными. Это и произошло. Леклеру оказалось достаточно задеть задним колесом белую линию разметки, и, так как краска более скользкая, чем асфальт, его болид тут же занесло.

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