Версия: Ферстаппен побеждает вопреки, машина ему не подходит

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Макс Ферстаппен проводит свой лучший сезон в Формуле 1, уверенно лидируя в чемпионате. Однако издание The Race в своей аналитической статье приходит к мнению, что голландец мог бы быть еще быстрее. Дело в том, что изменения в технике Формулы 1, которые вступили в силу в 2022 году, сыграли против пилота Red Bull.

Как уже не раз отмечалось, Ферстаппен относится к тому небольшому кругу пилотов, кто показывает наибольшую скорость на машинах с избыточной поворачиваемостью. В таких машинах передние колеса обладают очень хорошим зацепом, позволяющим на высокой скорости входить в поворот, но дальше уже задние колеса могут сорваться с траектории, после чего начинается занос. И Ферстаппен мастерски умеет с этим заносом справляться, сохраняя контроль над болидом.

Однако в этом сезоне ему досталась иная машина. Теперь основная часть прижимной силы генерируется не крыльями, а под днищем, причем в задней его части. Иными словами, баланс прижима смещен в пользу задних колес, а передние лишены нагрузки и, как следствие, зацепа.

На большинстве трасс Ферстаппен может быть быстрым даже на такой машине. Исключением являются городские трассы, где много медленных поворотов, и там от пилота требуется бороться не с заносом, а со сносом: скольжением передних колес, которые не желают поворачивать и предательски скользят наружу поворота, так что машину в итоге «выносит» с трассы.

Такими трассами являются Монако и Баку, и именно там Ферстаппен проиграл своему напарнику Серхио Пересу в квалификациях.

Нельзя сказать, что регламент 2022 года не позволяет сделать болиды более «верткими». Так, Шарль Леклер по ходу сезона отмечал, что у его Ferrari очень нестабильный зацеп задней оси. Для монегаска это не стало проблемой, так как его стиль пилотирования похож на манеру Макса: Шарль также любит избыточную поворачиваемость.

Но есть еще один фактор, который мешает как Ферстаппену, так и Леклеру, и обновления им тут не помогут. Даже если задняя ось достаточно «вертлява», у передней ограничителем в поворотах выступают новые 18-дюймовые шины, которые не обеспечивают достаточного зацепа. Об этом говорит и сам Ферстаппен.

«Болид становится лучше, но остаются проблемы с шинами, – отмечает действующий чемпион. – Когда в Pirelli их создавали, они не могли знать, какой на самом деле будет уровень прижимной силы и сколько будут весить болиды. Так что им было очень сложно угадать наверняка.

Уже на тестах в Бахрейне стало понятно, что когда пытаешься занести побольше скорости в поворот, то в середине дуги передние шины не справляются. Это не идеальная ситуация, так что мы стараемся улучшить нашу машину так, чтобы она сама стала более верткой. На некоторых трассах поведение болида уже стало лучше, но бывают конфигурации, которые просто нам не подходят.

Надеюсь, что в следующем году шины удастся улучшить».

Представитель Pirelli в чемпионате Марио Изола не стал спорить с голландцем, признал такое свойство новых шин и пообещал, что если все команды попросят, то компания в следующем сезоне сделает другую резину.

«Макс любит избыточную поворачиваемость, – напомнил известный факт Изола. – Ему нравится, когда у передних колес хороший зацеп, ну а с заносами задней оси он умеет справляться. Я понимаю его желание. Мы собираем пожелания команд, встречаемся с ними три раза в год на эту тему. Мы слушаем не какую-то одну команду, а собираем и анализируем пожелания от всех.

А потом мы выступаем со своими предложениями по улучшению шин. И если команды соглашаются, то мы вносим изменения в конструкцию. И через год узнаем, удалось ли нам достигнуть требуемого».

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