Версия: Ferrari проиграла в Спа все же из-за директивы FIA

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Гран При Бельгии стал разочарованием для команды Ferrari. Вместо того, чтобы атаковать и побеждать соперников из Red Bull, Скудерии с трудом удавалось отбиваться от атак Mercedes, а порой и даже Alpine.

После гонки глава Ferrari Маттиа Бинотто опроверг предположение о том, что причиной провала стала директива FIA, которая требует от команд снизить паразитные вертикальные колебания. Однако он несколько слукавил, уверен наш итальянский коллега Франко Нуньес.

По данным источников Нуньеса в итальянской команде, произошло следующее. Перед Гран При специалисты Ferrari как обычно провели моделирование условий на трассе и пришли к выводу, что оптимальным будет определенное значение дорожного просвета. Однако уже на месте выяснилось, что из-за особенностей рельефа трассы болид нужно поднимать еще сильнее, иначе колебания кузова превысят допустимые значения, установленные FIA.

При увеличении дорожного просвета у машин снижается генерируемая за счет граунд-эффекта прижимная сила. Особенно это характерно для Mercedes, но там давно знают о проблеме и изначально рассчитывали, что с ней придется бороться. Иными словами, были готовы и сумели найти верные настройки.

Болиды Ferrari лучше, чем Mercedes приспособлены к гонкам с высоким дорожным просветом, но в в Бельгии его пришлось увеличить выше значения, на которое инженеры рассчитывали.

Во второй тренировке команда попробовала установить минималистичное заднее крыло, которое обеспечивает наименьший прижим, но обладает меньшим сопротивлением воздуху, что повышает максимальную скорость и позволяет не так сильно уступать Red Bull на длинных прямых.

Однако тут же выяснилось, что с таким крылом и увеличенным дорожным просветом прижимная сила у Ferrari F1-75 падает ниже критического уровня, и на машины вернули крылья с более развитым профилем.

В итоге по максимальной скорости Ferrari уже проигрывали Red Bull, но и по прижиму им все еще уступали. Это отразилось не столько на скорости в поворотах, сколько на том, за счет чего эта скорость достигалась.

Если пилоты «Быков» атаковали повороты уверенно, а именно, по меткому выражению Макса Ферстаппена «как по рельсам», то Ferrari на той же скорости приходилось максимально нагружать шины, что стало быстро приводить к их перегреву и преждевременной деградации.

При этом Нуньес подчеркивает, что в целом сейчас болиды Ferrari уступают Red Bull в максимальной скорости, но на обычных трассах, где можно ставить стандартный дорожный просвет, выигрывают в прижимной силе. Иными словами, в Зандфорте у Скудерии есть все шансы на то, чтобы если не переломить положение дел в чемпионате, то хотя бы показать, что местами они все еще сильны.

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