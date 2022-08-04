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Формула 1 Новости

Версия: Что не устроило Алонсо в Alpine

По данным СМИ, контракт испанца с Aston Martin был подписан в субботу вечером

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Версия: Что не устроило Алонсо в Alpine
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Вышедший в понедельник пресс-релиз команды Aston Martin о том, что с 2023 года к ним переходит Фернандо Алонсо, стал сюрпризом для многих, включая даже команду Alpine, за которую испанец выступает в этом сезоне. Теперь издание Auto Motor und Sport делится некоторыми подробностями сделки.

Как и предположил босс Alpine Отмер Сафнауэр, на решение Алонсо повлияло нежелание французов предложить ему долгосрочный контракт. В Alpine предлагали пилоту, который недавно отпраздновал свое 41-летие, контракт по схеме 1+1, который предполагал продление в зависимости от результатов в 2023 году. Однако это не устроило двукратного чемпиона мира.

В Aston Martin поступили мудрее. Во-первых, команда настояла на том, чтобы Себастьян Феттель определился со своими планами на 2023 год до летнего перерыва. Немец пошел на встречу и заявил об уходе из спорта перед Гран При Венгрии.

Затем владелец Лоуренс Стролл действовал быстро. В пятницу, когда Алонсо говорил, что Alpine является его приоритетом, он был искренним. Однако Стролл уговорил испанца на встречу в субботу вечером.

Именно на этой встрече владелец Aston Martin убедил Алонсо прямо на месте подписать многолетний контракт. Иными словами, до вечера субботы о своем переходе не знал и сам Алонсо.

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