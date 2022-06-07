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Формула 1 Новости

Версия: Andretti не пускают в Ф1 из-за Audi и Honda

Чемпионат желает заполучить более выгодные для него команды

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Версия: Andretti не пускают в Ф1 из-за Audi и Honda
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Американская семейная фирма Andretti, которой руководит сын чемпиона Формулы 1 Марио Андретти Майкл, уже около года назад подала организаторам Формулы 1 заявку на участие в чемпионате.

Предложение Andretti выглядит более чем серьезно. Это успешная команда, выступающая в американских гоночных сериях, а также, например, в Формуле Е. Она уже договорилась об использовании силовых установок Renault, начала строительство собственной базы в Великобритании и заявила о планах последующего переноса британской фабрики в США.

Однако до сих пор руководство Формулы 1 не давало Andretti добро на участие в чемпионате. Официально это объясняется в том числе тем, что общий призовой фонд делится всеми командами в зависимости от результата, и появление новой означает снижение доходов остальных.

Есть и еще один довод: Andretti – не единственный претендент. Об этом не раз говорило руководство Формулы 1, включая главу чемпионата Стефано Доменикали. Однако он ни разу не называл «конкурентов» американской заявки.

Однако издание The Race выдвинуло свою версию о том, кого Формула 1 хотела бы видеть на старте вместо Andretti.

Первый претендент – это Audi. Немецкая марка уже подтвердила свое желание прийти в чемпионат, однако до сих пор были слухи о том, что Audi желает купить McLaren, и эта сделка уже не сложилась.

Audi могла бы стать просто поставщиком силовых установок, но это не устраивает немцев. Теперь речь идет о покупке Audi команд Sauber или Aston Martin. Оба варианта, однако, не предусматривают появления 11-ой команды в Формуле 1.

Вторым претендентом издание называет… Honda! Японский концерн в прошлом году был партнером Red Bull, но покинул чемпионат, как считают многие в самый неподходящий момент.

Японцы продолжают делать силовые установки для Red Bull, хотя и не под своей маркой. И сохраняют производственные мощности для того, чтобы возобновить выпуск моторов для себя. Более того, в The Race утверждают, что представители Honda продолжают посещать технические брифинги, где обсуждается регламент на силовые установки 2026 года.

На фоне таких крупных концернов, как Audi и Honda, у Andretti остается единственное преимущество. Это американская команда, в в Формуле 1 заинтересованы в том, чтобы у чемпионата было как можно больше болельщиков из США, которая остается богатейшей страной в мире.

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