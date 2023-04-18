Вернут ли Сайнсу четвертое место? Экс-пилот Ф1 объяснил, почему шансов мало

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Во вторник FIA начала повторное рассмотрение эпизода со штрафом Карлоса Сайнса – на недавнем Гран При Австралии пилот Скудерии финишировал четвертым, но 5-секундный штраф за контакт с Фернандо Алонсо на рестарте отбросил его в итоговом протоколе за пределы очковой десятки.

Спустя несколько дней после гонки команда Сайнса запросила у судей процедуру повторного рассмотрения эпизода ввиду появления новых свидетельств, недоступных изначально.

Тем временем экс-пилот Ф1 Педро де ла Роса, который долгое время работал в Ferrari тест-пилотом, а сейчас помогает Aston Martin, поделился своим мнением о возможных итогах рассмотрения апелляции.

«Думаю, им будет сложно добиться своего, – сказал испанец о шансах Скудерии в подкасте F1 Nation. – В чем могут состоять новые доказательства?

Да, шины на рестарте были холодными, тормоза тоже, ведь это был первый поворот. Но обо всем этом было известно заранее, никто не сочтет эти факторы новыми.

Это правда – в Австралии первый поворот всегда очень сложен в это время дня и в это время года. Солнце очень низко, оно сильно слепит. Но это тоже часть гонок.

Все в одинаковой ситуации, о чем тут можно спорить? Да, последствия решения оказались суровыми, а у их столкновения было множество причин. Но в конечном итоге это же спорт.

Гонщик ошибся, и говорить тут не о чем».

Педро продолжил: «Я вообще не в восторге от практики пересмотра решений спустя несколько недель. В гонках такое не было принято, и это не должно становиться привычкой.

Да, ситуация сложная, но Фернандо уже оставил поворот за собой. Он мог бы вывернуть на траву, но так не поступают. Нужно оставаться в пределах трассы. Так что решение судей, конечно, оказалось суровым, но это не значит, что его нужно менять. Такова реальность».

Фернандо Алонсо, Aston Martin, Педро де ла Роса Фото: Марк Саттон