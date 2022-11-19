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Формула 1 Новость

Вернется ли Риккардо в Red Bull или нет? Хорнер все объяснил

По словам руководителя команды из Милтон-Кинса, там нацелены договориться с австралийским пилотом, но о его выступлениях в Гран При речь не идет

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Вернется ли Риккардо в Red Bull или нет? Хорнер все объяснил
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В пятницу на Гран При Абу-Даби гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко сначала заявил, что уволенный из McLaren Даниэль Риккардо с 2023 года вернется в состав «Быков», а потом опроверг собственные слова. 

Неудивительно, что эта история породила множество вопросов, отвечать на которые пришлось Кристиану Хорнеру на субботней утренней пресс-конференции FIA. По словам главы RBR? команда действительно нацелена договориться с Риккардо, но у него будут вполне конкретные обязанности, в списке которых нет участия в гонках. 

Объясняя слова Марко о заключенном контракте, Хорнер назвал их «следствием его всем известного известного энтузиазма».

Британец добавил, что Риккардо «остается одним из самых известных пилотов Ф1 и самых ярких характеров в паддоке».

Он объяснил: «У основных гонщиках в наши дни огромная загрузка. Кроме того, в плане маркетинга наша команда действует очень активно. У нас великое множество шоу-заездов и разных мероприятий. 

Гонщик уровня Даниэля, да еще и с историей в нашей команде, стал бы для нас очень ценным активом. Это позволит ему оставаться на связи с Ф1, так как мы также, разумеется, привлечем его к работе на симуляторе. 

Потенциально он будет ездить на разные события – если, конечно, подпишет контракт. Как только это произойдет – мы сразу объявим». 

При этом Хорнер решительно отверг возможность участия Риккардо в гоночных программах, как минимум до 2025 года: «Для него готовят особенный контракт. У нас есть двухлетнее соглашение с Серхио [Пересом], их партнерство с Максом [Ферстаппеном] складывается феноменально, у нас в этом сезоне пять двойных побед. Мы выиграли Кубок конструкторов, чего не было восемь лет. Это потрясающие достижения являются заслугой обоих гонщиков.   

Кроме того, у них отличные отношения. Так что у нас нет причины что-то менять в ближайшее время, да и вообще до срока истечения их контрактов».

Соглашение Ферстаппена с Red Bull рассчитано до конца 2028 года.

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