Вернется ли Риккардо в Red Bull или нет? Хорнер все объяснил

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В пятницу на Гран При Абу-Даби гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко сначала заявил, что уволенный из McLaren Даниэль Риккардо с 2023 года вернется в состав «Быков», а потом опроверг собственные слова.

Неудивительно, что эта история породила множество вопросов, отвечать на которые пришлось Кристиану Хорнеру на субботней утренней пресс-конференции FIA. По словам главы RBR? команда действительно нацелена договориться с Риккардо, но у него будут вполне конкретные обязанности, в списке которых нет участия в гонках.

Объясняя слова Марко о заключенном контракте, Хорнер назвал их «следствием его всем известного известного энтузиазма».

Британец добавил, что Риккардо «остается одним из самых известных пилотов Ф1 и самых ярких характеров в паддоке».

Он объяснил: «У основных гонщиках в наши дни огромная загрузка. Кроме того, в плане маркетинга наша команда действует очень активно. У нас великое множество шоу-заездов и разных мероприятий.

Гонщик уровня Даниэля, да еще и с историей в нашей команде, стал бы для нас очень ценным активом. Это позволит ему оставаться на связи с Ф1, так как мы также, разумеется, привлечем его к работе на симуляторе.

Потенциально он будет ездить на разные события – если, конечно, подпишет контракт. Как только это произойдет – мы сразу объявим».

При этом Хорнер решительно отверг возможность участия Риккардо в гоночных программах, как минимум до 2025 года: «Для него готовят особенный контракт. У нас есть двухлетнее соглашение с Серхио [Пересом], их партнерство с Максом [Ферстаппеном] складывается феноменально, у нас в этом сезоне пять двойных побед. Мы выиграли Кубок конструкторов, чего не было восемь лет. Это потрясающие достижения являются заслугой обоих гонщиков.

Кроме того, у них отличные отношения. Так что у нас нет причины что-то менять в ближайшее время, да и вообще до срока истечения их контрактов».

Соглашение Ферстаппена с Red Bull рассчитано до конца 2028 года.