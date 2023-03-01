Вернется ли Феттель в Ф1? Экклстоун ответил

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Имя Себастьяна Феттеля неожиданно появилось в заголовках новостей, когда Лэнс Стролл получил неприятную траdve прямо перед стартом сезона Ф1, и в команде Aston Martin стали думать о кандидатах на замену канадцу.

В итоге решено было сделать дублером Фелипе Друговича, но сама возможность возвращения Феттеля стала поводом для разговоров о том, не рано ли 35-летний немец решил завершить карьеру.

Репортеры DPA поинтересовались мнением бывшего коммерческого босса Ф1 Берни Экклстоуна – известно, что их с Феттелем в недавнем прошлом связывали приятельские отношения, гонщик и босс спорта частенько играли в паддоке в нарды.

Но 92-летний британец категорические заявил, что гонщик не вернется в Большие Призы.

«Он закрыл эту страницу, – объяснил Берни. – Себ выиграл четыре титула, а в силу своего возраста уже никогда не выиграет семь. Так что он правильно сделал, что ушел.

Чемпионам мира интересно сражаться только с другими чемпионами. Если он решит вновь выступать в Ф1, но не получит достойной машины – это просто будет еще один потерянный год жизни.

Ему не нравится проигрывать. Это не добавляет позитива».

Также у Берни спросили, станет ли сезон в роли запасного гонщика Mercedes спасением для Мика Шумахера. Экклстоун и тут ответил отрицательно.

«Он провел слишком много времени в неправильной команде, – объяснил бывший босс Ф1. – И еще ему давали неверные советы. Мне кажется, та команда [Haas] не слишком заботилась о нем.

Кроме того, он всегда испытывал большое внешнее давление из-за своей фамилии. От него всегда ждали слишком многого».

Он добавил: «Контракт с Mercedes стал для него лучшей возможностью остаться в гонках. Не думаю, что там он сможет многому научиться, но у него хотя бы есть возможность вновь почувствовать себя комфортно в команде».

Экклстоун, который сам выступал в Гран При в конце 50-х, является седьмым по старшинству среди ныне живущих бывших гонщиков Ф1.