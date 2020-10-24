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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Лишний круг помог Хэмилтону опередить Боттаса в Португалии

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Лишний круг помог Хэмилтону опередить Боттаса в Португалии
Автор:
, Редактор

Боттас пошел на риск, но не сумел проехать круг идеальною

Валттери Боттас лидировал на тренировках и во втором сегменте квалификации Гран При Португалии, но в финале уступил своему напарнику Льюису Хэмилтону. При этом на последней попытке Боттас проехал только один быстрый круг, а Хэмилтон ушел на второй и завоевал поул. После заездов оба пилота объяснили свою тактику.

«Боттас сам выбрал стратегию с одним быстрым кругом, – рассказал после заездов Хэмлтон. – Я поехал на три круга, два из которых были быстрыми, а один между ними спокойным, чтобы остудить резину. Тут очень сложно работать с шинами, верите вы в это или нет. Так что я предпочел иметь в запасе возможность проехать еще один быстрый круг на случай, если первый будет не столь удачным. И это сработало».

Боттас признал, что его тактика принесла ему лучший круг во второй части квалификации, но в финале именно она его подвела.

«Собственно, когда ты едешь на один быстрый круг, у тебя меньше топлива, машина легче и можно проехать быстрее, – сказал в оправдание Боттас. – Но ты рискуешь не успеть прогреть резину. Я решился на такую стратегию. Во втором сегменте квалификации для меня это сработало.

К сожалению, я не могу назвать свой лучший круг идеальным. Тут сложная трасса со скольким покрытием, так что сложно избежать небольших ошибок. Конечно, я хотел бы стартовать здесь с поула. Но я постараюсь добиться максимума из возможного при старте со второго места».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квалификация
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Автор Сергей Иванов

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