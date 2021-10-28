Вернь: Я доказал, что лучше Квята, но это не помогло

Жан-Эрик Вернь провел в Формуле 1 три сезона в составе команды Toro Rosso, после чего его сменил Макс Ферстаппен. Но вскоре освободилось место в Red Bull, так как Себастьян Феттель объявил о переходе в Ferrari.

Тогда спортивный советник Red Bull Хельмут Марко, отвечающий и за дочернюю команду Toro Rosso принял решение взять напарника Верня, россиянина Даниила Квята в Red Bull, а на его место в новом сезона в напарники Ферстаппену позвать другого юниора Карлоса Сайнса.

Вернь перешел в Формулу Е, где выиграл два чемпионских титула и позже заявлял, что уход из Формулы 1 стал лучшим моментом в его карьере. Однако в свежем подкасте Beyond The Grid на официальном сайте чемпионата он вновь с сожалением вспомнил те времена.

«Летом мне позвонили и сказали, что берут на мое место молодого пилота, – сказал Ферстаппен о событиях августа 2014 года. – Я уже знал, что это будет Макс Ферстаппен. Так работает система, мне просто не осталось места в Red Bull. К сожалению, я до этого не говорил с другими командами, так как был частью программы Red Bul, и возможно это было моей ошибкой.

Я выступал за Toro Rosso чтобы однажды перейти в Red Bull. Вот так однажды Хельмут Марко просто сказал, что это мой последний сезон. С одной стороны я мог бы порадоваться, так как узнал заранее и мне дали время для поиска вариантов. С другой – когда Себастьян Феттель собрался в Ferrari, им уже было неудобно звать меня в Red Bull.

Так что они сразу взяли на смену Феттелю Квята, даже не поговорив со мной. А на место Квята в Toro Rosso позвали молодого и талантливого Карлоса Сайнса. Мне же было бы выгоднее, чтобы Хельмут как обычно не торопился с решением до конца сезона. Потому, что я закончил его с лучшим результатом, чем Даниил».