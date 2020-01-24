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Формула 1 / Новость

Вернь: Я был глуп и не заработал много денег в Red Bull

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Вернь: Я был глуп и не заработал много денег в Red Bull
Автор:
24 янв. 2020 г., 12:17

Двукратный чемпион Формулы Е весьма негативно высказался о времени, проведенном в составе Toro Rosso.

Став вице-чемпионом в Формуле Renault 3.5, Жан-Эрик Вернь попал в Формулу 1 в команду Toro Rosso, провел там три года и в конце 2014-го потерял место в молодежной программе Red Bull – хотя дважды опережал своих напарников по итогам сезона.

С тех француз дважды выиграл титул в Формуле Е, побеждал в ELMS и трижды пытался покорить Ле-Ман в классе LMP2. Он подчеркнул, что доволен тем, как развивается его карьера, и возвращаться в Формулу 1 не планирует.

«Они постоянно говорили мне: "Ешь это, спи в это время, вот столько занимайся спортом, говори это, здесь улыбайся, не шути", – цитирует Верня французский L’Equipe. – Я чувствовал себя роботом. Садишься в машину и уже не радуешься этому, не чувствуешь себя самим собой.

А мне нравится веселиться. Мне нравится делать то, что я хочу. Почему я должен вести себя иначе, если я этого не хочу? Но я, конечно, горжусь тем, что попал в Формулу 1.

Я чувствовал свой статус. Я думал, что я король, что я могу справиться со всеми. Но люди думали, что я слишком полон негатива, потому что я никогда не улыбался. И это было правдой. Я не сразу понял, что улыбаться следовало».

Также Вернь рассказал, как узнал об отстранении из программы Red Bull от Хельмута Марко. По словам француза, об этом стало известно летом 2014-го. Однако раньше считалось, что Вернь был главным соперником Квята за место в Red Bull после ухода оттуда Себастьяна Феттеля – при этом объявление россиянина состоялось лишь в конце октября.

«Мне сообщили об этом во время летних каникул, когда я был со своей семьей, – отметил Вернь. – Это было сродни бомбе. Все мои мечты разбились вдребезги. Когда я покинул Формулу 1, у меня закончились деньги. Я был глуп и не заработал много денег в Red Bull. Люди думают, что в Формуле 1 полно денег, и я тоже считал себя миллионером, поэтому быстро все потратил. Мне потребовалось два года, чтобы прийти в себя».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Пилоты Жан-Эрик Вернь
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Денис Буденков

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