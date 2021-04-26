Вернь: Формула Е никогда не заменит Формулу 1

Жан-Эрик Вернь три сезона выступал в Формуле 1, после чего стал двукратным чемпионом Формулы Е. Француз выступает в электроформуле уже семь лет, однако не верит, что она сможет потеснить Ф1 с места главной гоночной серии мира.

«Формула 1 всегда будет Формулой 1 и ни одна категория не сможет с этим бороться, – цитирует Верня El Mundo Deportivo. – Когда у тебя есть такая история и ДНК, как у Ф1, с этим ничто не сравнится. Ф1 надо постараться, чтобы удержать былой вес, но по моему мнению, Формула Е не может ее заменить.

Хотя 10 лет назад все бы только посмеялись над предположением, что электрогонки могут быть такими, как сейчас. Но ФЕ совершенно иная серия, чем Ф1, и не думаю, что когда-то станет такой же».