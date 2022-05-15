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Жан-Эрик Вернь прошел молодежную программу Red Bull и три сезона выступал в Формуле 1 за Toro Rosso, но ни разу не финишировал в гонке выше шестой позиции. В конце 2014-го его место отдали юному Максу Ферстаппену.

Сам француз продолжил карьеру в марафонских гонках и Формуле Е, став единственным (пока) в истории двукратным чемпионом последней.

По мнению Верня, Макс сейчас действительно хорош, но даже ему было бы непросто добиться успеха в электроформуле.

«Признаю честно, если бы я соперничал с Максом в Ф1, то не обогнал бы его, – приводит слова Верня F1-Insider. – Он сейчас на пике формы, он талантлив и практически непобедим. Но я совершенно уверен, что в Формуле Е он не был бы столь неуязвимым».

Француз добавил с улыбкой: «Вообще-то, лучше всех здесь я».

Он продолжил уже серьезно: «Да, машины ФЕ медленнее в поворотах, но с ними приходится серьезно сражаться. Пилотировать их на пределе невероятно сложно. Кроме того, нам важно сохранять как можно больше энергии по ходу гонки, и это в то время, как ты борешься с соперниками колесо в колесо.

Так что головой надо работать гораздо больше, чем в Ф1. Это как шахматы».

По мнению Верня, будущее гонок именно за его серией: «Через 20 лет уже не будет бензиновых машин. А в некоторых городах это произойдет даже быстрее. Так что производители должны учиться получать от своих автомобилей максимум, а гонки вновь стали испытательной лабораторией. И Формула Е во всех отношениях является самой лучшей лабораторией. Именно здесь разрабатываются машины будущего».

В этот уик-энд ФЕ проводит двойной уик-энд в Берлине. В субботней гонке Жан-Эрик финишировал вторым, благодаря чему сократит отставание в общем зачете от лидера сезона Стоффеля Вандорна.