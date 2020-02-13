Было — стало: как изменился болид Ferrari по сравнению с прошлогодним

Наведите курсор на вертикальную линию в середине кадра, чтобы переключаться между прошлогодней моделью Ferrari и автомобилем 2020 года. На первых двух снимках SF1000 находится слева, а SF90 справа.

Обратите внимание на рога, расположенные на кожухе двигателя новой модели. Этот аэродинамический элемент SF1000 хорошо заметен при съемке спереди (на фото вверху). А еще машина для сезона-2020 оказалась заметно темнее прошлогодней.

На последнем снимке автомобиль-2020 находится справа. В таком ракурсе передняя часть двух машин выглядит неизменной, а вот задняя заметно отличается.