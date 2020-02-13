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Формула 1 / Презентация Ferrari / Избранное

Было — стало: как изменился болид Ferrari по сравнению с прошлогодним

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Комментарии
Было — стало: как изменился болид Ferrari по сравнению с прошлогодним
13 февр. 2020 г., 07:12

Мы сравнили прошлогодний автомобиль команды Ferrari с новейшим SF1000. Посмотрите, как Scuderia подготовилась к новому сезону

Наведите курсор на вертикальную линию в середине кадра, чтобы переключаться между прошлогодней моделью Ferrari и автомобилем 2020 года. На первых двух снимках SF1000 находится слева, а SF90 справа.

Ferrari SF1000
Ferrari SF90

Обратите внимание на рога, расположенные на кожухе двигателя новой модели. Этот аэродинамический элемент SF1000 хорошо заметен при съемке спереди (на фото вверху). А еще машина для сезона-2020 оказалась заметно темнее прошлогодней.

Ferrari SF1000
Ferrari SF90

На последнем снимке автомобиль-2020 находится справа. В таком ракурсе передняя часть двух машин выглядит неизменной, а вот задняя заметно отличается.

Ferrari SF90-H
Ferrari SF1000

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Этап Презентация Ferrari
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
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