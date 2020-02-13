Было — стало: как изменился болид Ferrari по сравнению с прошлогодним
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13 февр. 2020 г., 07:12
Мы сравнили прошлогодний автомобиль команды Ferrari с новейшим SF1000. Посмотрите, как Scuderia подготовилась к новому сезону
Наведите курсор на вертикальную линию в середине кадра, чтобы переключаться между прошлогодней моделью Ferrari и автомобилем 2020 года. На первых двух снимках SF1000 находится слева, а SF90 справа.
Обратите внимание на рога, расположенные на кожухе двигателя новой модели. Этот аэродинамический элемент SF1000 хорошо заметен при съемке спереди (на фото вверху). А еще машина для сезона-2020 оказалась заметно темнее прошлогодней.
На последнем снимке автомобиль-2020 находится справа. В таком ракурсе передняя часть двух машин выглядит неизменной, а вот задняя заметно отличается.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Ferrari
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
Было — стало: как изменился болид Ferrari по сравнению с прошлогодним
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