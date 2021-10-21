Веганский бизнес Хэмилтона оценили в $70 миллионов

Сеть бургерных ресторанов Neat Burger которую пару лет назад открыли пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и его партнеры, завершила раунд привлечения дополнительных инвестиций под руководством SoftBank, собрав еще 7 миллионов долларов. Исходя из этой суммы рыночная оценка всего бизнеса достигла 70 миллионов.

Neat Burger известна тем, что производит исключительно бургеры и другую еду без использования продуктов животного происхождения. Сам Хэмилтон является убежденным веганом.

Сейчас сеть состоит из пяти точек в Лондоне. Новые инвестиции позволят до конца 2022 году увеличить число ресторанов до 19, а также открыть еще 16 пунктов доставки. Кроме того, партнер Хэмилтона Райан Бишти пообещал, что в скором времени фирменные бургеры на основе соевого белка появятся и в британских супермаркетах.

Обычно такое привлечение дополнительных инвестиций означает, что доли прежних владельцев, включая и Хэмилтона, снижаются, однако за счет роста цены компании в денежном выражении все остаются в выигрыше. Какова доля именно Хэмилтона в ресторанном бизнесе неизвестно, но в британской прессе фигурируют слова того же Бирши, что она «значительная».