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Формула 1 Новость

«Ведут себя как Пиноккио». Босс McLaren урезонил соперников по Ф1

По мнению Андреа Стеллы, те, кто говорят, будто понтоны в стиле Red Bull не приносят никакого выигрыша, мягко говоря, кривят душой

Джонатан Нобл
Автор:
Андреа Стелла, руководитель McLaren

После всевозможных экспериментов в первом сезоне после радикальной смены правил команды Ф1 к середине 2023 года пришли к пониманию того, что самым эффективным решением шасси является вариант с понтонами, которые в задней части опускаются к днищу.

Первыми эту идею реализовали в Red Bull, после чего в том или ином виде внедрили у себя все участники чемпионата, кроме Haas. Даже Ferrari и Mercedes, где долго уверяли в верности собственным принципам, в итоге пошли по тому же пути.

В том, что такой подход работает, все могли убедиться на недавнем Гран При Великобритании. Именно там команда McLaren благодаря обновлению, которое сделало ее машину MCL60 очень похожей на Red Bull RB19, добилась двойного финиша в квартете лидеров. 

При этом глава McLaren Андреа Стелла прямо указал на эффективность новых понтонов – и упрекнул тех соперников, кто утверждает, будто дело совсем не в них. 

«Если кто-то говорит, что кузовные панели и понтоны в рамках нынешнего регламента не имеют особого влияния, то у них должен, как у Пиноккио, удлиняться нос (в оригинальной сказке Карло Коллоди нос деревянного мальчика становился длиннее всякий раз, когда тот лгал, – прим.ред.), – сказал Стелла. – Любой сотрудник отдела аэродинамики или инженер, работающий с данными на трассе, знает, что эти вещи прямо связаны между собой.

Это дополнительная составляющая, которая делает наш бизнес более интересным. Мы видим, как много зависит от понтонов и их взаимодействия с днищем. 

Сейчас команды постепенно сближаются в используемых решениях и направлении развития. Я считаю, что этот процесс продолжится и в будущем».

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Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Говоря об особенностях решения Red Bull, итальянец добавил: «Дело не просто в том, что потоки воздуха опускаются вниз вдоль понтона. Тут надо смотреть шире. 

Концепция состоит во взаимодействии с днищем, так как понтоны в данном случае выступают своего рода ограничительными мини-юбками. 

Потому с точки зрения аэродинамики они помогают притягивать к днищу дополнительные потоки. Без них сделать это и получить нужный прижим просто невозможно. И нет никаких сомнений, что сейчас все команды движутся именно в этом направлении».

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