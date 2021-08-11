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Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

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Джереми Кларксон снова прошелся по Льюису

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

Бывшая звезда шоу Top Gear Джереми Кларксон уже неоднократно критически высказывался в адрес Льюиса Хэмилтона. В частности, ведущий критиковал семикратного чемпиона мира за то, что тот живет в Монако и не платит налоги на родине. 

На этот раз гнев Кларксона вызвало поведение Хэмилтона на Гран При Венгрии.

«Льюису Хэмилтону надо надрать задницу, – написал Кларксон в колонке для The Sun. – Большую часть последней гонки он провел, жалуясь, что Фернандо Алонсо в борьбе с ним нарушает правила. Хотя этого не было. 

А когда Льюис стал третьим, то на подиуме стал сочинять что-то про "долгий ковид". По-моему, он так говорил: "Забудьте об этом новичке Эстебане Оконе, который меня побил. Не забывайте, что настоящий герой тут я". 

Извини, Льюис, но если ты так себя ведешь, то ты не герой. И налоги заплатить не забудь».

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