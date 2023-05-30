Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Команда из Милтон-Кинса понесла очередную кадровую потерю: ветеран Маршалл, возглавлявший ее инженерную группу, перешел на работу к соперникам из Уокинга
Вечером во вторник команда McLaren объявила, что с января 2024 года британский специалист станет ее новым техническим директором. До этого времени он продолжит работу в структурах Red Bull, однако этот период можно считать аналогом вынужденного отпуска: свой нынешний пост в Милтон-Кинсе 55-летний Маршалл оставил уже сейчас.
В паддоке Ф1 у инженера первоклассная репутация – его считают одним из авторов демпфера масс, технической идеи, которая обеспечила превосходство Renault в 2005-06 годах и титулы Фернандо Алонсо.
С 2010 по 2013 годы, на которые пришелся самый успешный период в истории Red Bull, именно Роб был главным конструктором команды. После этого он получил повышение и стал отвечать за все инженерные вопросы.
В последнее время Маршалл активно участвовал в программе силовых установок.
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