Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

Вечером во вторник команда McLaren объявила, что с января 2024 года британский специалист станет ее новым техническим директором. До этого времени он продолжит работу в структурах Red Bull, однако этот период можно считать аналогом вынужденного отпуска: свой нынешний пост в Милтон-Кинсе 55-летний Маршалл оставил уже сейчас.

В паддоке Ф1 у инженера первоклассная репутация – его считают одним из авторов демпфера масс, технической идеи, которая обеспечила превосходство Renault в 2005-06 годах и титулы Фернандо Алонсо.

С 2010 по 2013 годы, на которые пришелся самый успешный период в истории Red Bull, именно Роб был главным конструктором команды. После этого он получил повышение и стал отвечать за все инженерные вопросы.

В последнее время Маршалл активно участвовал в программе силовых установок.

Новость дополняется