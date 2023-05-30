Предыдущая / «Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу
Формула 1 Новость

Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

Команда из Милтон-Кинса понесла очередную кадровую потерю: ветеран Маршалл, возглавлявший ее инженерную группу, перешел на работу к соперникам из Уокинга

Мэтт Кью
Автор:
Роб Маршалл на подиуме Ф1 с трофеем Red Bull

Вечером во вторник команда McLaren объявила, что с января 2024 года британский специалист станет ее новым техническим директором. До этого времени он продолжит работу в структурах Red Bull, однако этот период можно считать аналогом вынужденного отпуска: свой нынешний пост в Милтон-Кинсе 55-летний Маршалл оставил уже сейчас. 

В паддоке Ф1 у инженера первоклассная репутация – его считают одним из авторов демпфера масс, технической идеи, которая обеспечила превосходство Renault в 2005-06 годах и титулы Фернандо Алонсо.  

С 2010 по 2013 годы, на которые пришелся самый успешный период в истории Red Bull, именно Роб был главным конструктором команды. После этого он получил повышение и стал отвечать за все инженерные вопросы. 

В последнее время Маршалл активно участвовал в программе силовых установок.  

Новость дополняется

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

Формула 1
Гран При Монако

Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

«Они что, клоуны?». Вольф раскритиковал судей за эвакуацию машины Льюиса

«Они что, клоуны?». Вольф раскритиковал судей за эвакуацию машины Льюиса

Формула 1
Гран При Монако

«Они что, клоуны?». Вольф раскритиковал судей за эвакуацию машины Льюиса «Они что, клоуны?». Вольф раскритиковал судей за эвакуацию машины Льюиса

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

Формула 1

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda «Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

McLaren Больше от
McLaren
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Формула 1
Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Монако

Стартовая решетка Гран При Монако

Формула 1
Гран При Монако

Стартовая решетка Гран При Монако Стартовая решетка Гран При Монако

Самое важное:

Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

F1 Формула 1

Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу «Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

F1 Формула 1
Гран При Монако

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1 Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако «Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.