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Ведущего конструктора Ferrari отправили на работу в Haas

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Ведущего конструктора Ferrari отправили на работу в Haas
Автор:
, Главный редактор

Примечательно, что раньше Симоне Ресту точно так же отправляли в Alfa Romeo

Симоне Реста покинул пост руководителя департамента по разработке шасси в команде Ferrari. Примечательно, что в своем пресс-релизе итальянская команда сообщила не только об этом факте, но и о новом месте работы специалиста – хотя обычно компании предпочитают констатировать лишь факт увольнения сотрудника.

Но в данном случае все объяснимо, так как в следующем году Реста будет помогать Haas – команде, которая закупает у Ferrari силовую установку и целый ряд других узлов и деталей. Ранее конструктор около года (с мая 2018-го по август 2019-го) проработал в составе другого клиента Ferrari, Alfa Romeo. Считается, что специалист помогает командам сделать более эффективным процесс интеграции силовой установки в конструкцию болида и лучше учесть все нюансы при доработке машины по ходу сезона.

Во главе соответствующего департамента Ресту заменит Энрико Кардиле. До этого в течение нескольких месяцев (с середины июля) он возглавлял новое подразделение, главной задачей которого анализ потенциала болида и направлений настройки машины.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari , Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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