Ведущего конструктора Ferrari отправили на работу в Haas

Симоне Реста покинул пост руководителя департамента по разработке шасси в команде Ferrari. Примечательно, что в своем пресс-релизе итальянская команда сообщила не только об этом факте, но и о новом месте работы специалиста – хотя обычно компании предпочитают констатировать лишь факт увольнения сотрудника.

Но в данном случае все объяснимо, так как в следующем году Реста будет помогать Haas – команде, которая закупает у Ferrari силовую установку и целый ряд других узлов и деталей. Ранее конструктор около года (с мая 2018-го по август 2019-го) проработал в составе другого клиента Ferrari, Alfa Romeo. Считается, что специалист помогает командам сделать более эффективным процесс интеграции силовой установки в конструкцию болида и лучше учесть все нюансы при доработке машины по ходу сезона.

Во главе соответствующего департамента Ресту заменит Энрико Кардиле. До этого в течение нескольких месяцев (с середины июля) он возглавлял новое подразделение, главной задачей которого анализ потенциала болида и направлений настройки машины.