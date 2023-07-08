Предыдущая / Стартовая решетка Гран При Великобритании Следующая / Видео: стартовая решетка Гран При Великобритании
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Норрис после квалификации: Вечно этот Макс все портит

Ландо проехал быстрее всех в финале квалификации домашнего Гран При, но действующий чемпион мира отобрал у него победу

Александр Кабановский
Автор:
Lando Norris, McLaren MCL60

После сложного начала сезона команда McLaren «выстрелила» в квалификации британского этапа – Ландо Норрис показал второе время, его напарник Оскар Пиастри добился лучшего в карьере третьего результата. 

Стартовые позиции гонщиков могли бы оказаться еще лучше, если бы не Макс Ферстаппен – под клетчатым флагом лидер нынешнего сезона проехал на четверть секунды быстрее Норриса и лишил того возможности впервые после сочинского этапа 2021 года стартовать с поула. 

«Борьба была очень упорной, – сказал Ландо в интервью после финиша. – В первом сегменте я стал лучшим. Кажется, и во втором тоже (Норрис показал третье время – прим.ред.). А в финале остановился в двух десятых от поула, это просто нереально. 

Мой решающий круг получился славным. Завершив его, я услышал, как Зак [Браун, глава McLaren] назвал его лучшим из всех. Здорово, что мы стартуем вторым и третьим, это невероятное командное достижение».

На вопрос, реально ли было поспорить за поул, британец ответил: «Вечно этот Макс все всем портит. На самом деле я, конечно, очень доволен. Это особый день для нас. 

Добиться большего сегодня было невозможно из-за Макса. Но в остальном все просто невероятно. И еще я очень жду гонки».

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии

Стартовая решетка Гран При Великобритании

Видео: стартовая решетка Гран При Великобритании
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Формула 1
Гран При Великобритании

Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Норрис финишировал вторым в британском Гран При. Победил вновь Макс

Норрис финишировал вторым в британском Гран При. Победил вновь Макс

Формула 1
Гран При Великобритании

Норрис финишировал вторым в британском Гран При. Победил вновь Макс Норрис финишировал вторым в британском Гран При. Победил вновь Макс

Перес остался недоволен действиями Red Bull в квалификации

Перес остался недоволен действиями Red Bull в квалификации

Формула 1
Гран При Великобритании

Перес остался недоволен действиями Red Bull в квалификации Перес остался недоволен действиями Red Bull в квалификации

Ландо Норрис Больше от
Ландо Норрис
Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Формула 1
Гран При Великобритании

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Формула 1
Гран При Великобритании

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной

McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной

Формула 1
Гран При Великобритании

McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной

McLaren Больше от
McLaren
Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Формула 1
Гран При Великобритании

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

Формула 1
Гран При Великобритании

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона «У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании

Формула 1
Гран При Великобритании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании

Самое важное:

Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне

Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона «У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.