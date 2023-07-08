Норрис после квалификации: Вечно этот Макс все портит

После сложного начала сезона команда McLaren «выстрелила» в квалификации британского этапа – Ландо Норрис показал второе время, его напарник Оскар Пиастри добился лучшего в карьере третьего результата.

Стартовые позиции гонщиков могли бы оказаться еще лучше, если бы не Макс Ферстаппен – под клетчатым флагом лидер нынешнего сезона проехал на четверть секунды быстрее Норриса и лишил того возможности впервые после сочинского этапа 2021 года стартовать с поула.

«Борьба была очень упорной, – сказал Ландо в интервью после финиша. – В первом сегменте я стал лучшим. Кажется, и во втором тоже (Норрис показал третье время – прим.ред.). А в финале остановился в двух десятых от поула, это просто нереально.

Мой решающий круг получился славным. Завершив его, я услышал, как Зак [Браун, глава McLaren] назвал его лучшим из всех. Здорово, что мы стартуем вторым и третьим, это невероятное командное достижение».

На вопрос, реально ли было поспорить за поул, британец ответил: «Вечно этот Макс все всем портит. На самом деле я, конечно, очень доволен. Это особый день для нас.

Добиться большего сегодня было невозможно из-за Макса. Но в остальном все просто невероятно. И еще я очень жду гонки».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл