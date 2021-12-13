Вечеринка в паддоке: Вольф жег от души, забыв о протестах

После вчерашнего противоречивого завершения чемпионата мира команда Mercedes отказалась принимать результаты гонки и личного зачета в целом. Немецкий коллектив подал сразу два протеста (на действия Макса Ферстаппена и судей) – а когда оба были отклонены, объявил о планах подать апелляцию на решение по протесту, связанному с действиями руководства гонки при организации рестарта на последних кругах.

При этом ключевые фигуры Mercedes почти не участвовали в традиционном общении с прессой после завершения гонки. Руководитель коллектива Тото Вольф вообще не беседовал с журналистами, а Льюис Хэмилтон ограничился интервью, которого никак не мог избежать – тем, которое проводится перед церемонией награждения и является частью телетрансляции.

Читайте также: Хэмилтон признал сезон 2021 года самым сложным в карьере

Казалось бы, в этой ситуации немецкой команде будет не до веселья (хотя, напомним, она в 8-й раз подряд выиграла Кубок конструкторов). Однако ночью с воскресенья на понедельник в социальных сетях появились кадры с вечеринки – которая, судя по всему, прошла в паддоке Абу-Даби вчера поздно вечером.

На видео нет Льюиса Хэмилтона – что в целом совпадает со вчерашней информацией об отъезде британца с трассы сразу после отклонения протестов. А вот Тото Вольф в кадре присутствует – и отлично проводит время, судя по всему, не особо думая о протестах и апелляциях.

Если веселый Вольф вам не по нраву – посмотрите на грустного (видео записано во время последнего круга вчерашней гонки).

Напомним, что у команд не так много времени для празднований по случаю окончания сезона. Уже во вторник и среду в Абу-Даби пройдут тесты с участием всех 10-ти команд. Пилоты, выступавшие в этом сезоне, будут испытывать 18-дюймовые шины – а на автомобилях в конфигурации этого года будут работать гонщики, которые провели не больше двух Гран При (в частности, Роберт Шварцман сядет за руль болидов сразу двух команд, Ferrari и Haas).

Читайте также: Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1