Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Вечеринка в паддоке: Вольф жег от души, забыв о протестах

Автор:
, главный редактор

На кадрах, сделанных вчера поздним вечером, босс Mercedes выглядит не слишком раздосадованным потерей титула в личном зачете

Вечеринка в паддоке: Вольф жег от души, забыв о протестах

После вчерашнего противоречивого завершения чемпионата мира команда Mercedes отказалась принимать результаты гонки и личного зачета в целом. Немецкий коллектив подал сразу два протеста (на действия Макса Ферстаппена и судей) –  а когда оба были отклонены, объявил о планах подать апелляцию на решение по протесту, связанному с действиями руководства гонки при организации рестарта на последних кругах.

Читайте также:

При этом ключевые фигуры Mercedes почти не участвовали в традиционном общении с прессой после завершения гонки. Руководитель коллектива Тото Вольф вообще не беседовал с журналистами, а Льюис Хэмилтон ограничился интервью, которого никак не мог избежать – тем, которое проводится перед церемонией награждения и является частью телетрансляции.

Читайте также:

Казалось бы, в этой ситуации немецкой команде будет не до веселья (хотя, напомним, она в 8-й раз подряд выиграла Кубок конструкторов). Однако ночью с воскресенья на понедельник в социальных сетях появились кадры с вечеринки – которая, судя по всему, прошла в паддоке Абу-Даби вчера поздно вечером.

 

На видео нет Льюиса Хэмилтона – что в целом совпадает со вчерашней информацией об отъезде британца с трассы сразу после отклонения протестов. А вот Тото Вольф в кадре присутствует – и отлично проводит время, судя по всему, не особо думая о протестах и апелляциях.

 

Если веселый Вольф вам не по нраву – посмотрите на грустного (видео записано во время последнего круга вчерашней гонки).

 

Напомним, что у команд не так много времени для празднований по случаю окончания сезона. Уже во вторник и среду в Абу-Даби пройдут тесты с участием всех 10-ти команд. Пилоты, выступавшие в этом сезоне, будут испытывать 18-дюймовые шины – а на автомобилях в конфигурации этого года будут работать гонщики, которые провели не больше двух Гран При (в частности, Роберт Шварцман сядет за руль болидов сразу двух команд, Ferrari и Haas).

Читайте также:

Поделились
Комментарии
В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой
Предыдущая новость

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой Гран При Абу-Даби
Формула 1

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

Ферстаппен: В начале гонки Soft не давал преимущества Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ферстаппен: В начале гонки Soft не давал преимущества

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи? Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас: Когда Льюису не стали менять шины, я понял – все кончено Гран При Абу-Даби
Формула 1

Боттас: Когда Льюису не стали менять шины, я понял – все кончено

Боттас готов пожертвовать своей гонкой ради титула Хэмилтона Гран При Абу-Даби
Формула 1

Боттас готов пожертвовать своей гонкой ради титула Хэмилтона

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби

Судьи FIA вслед за первым отклонили и второй протест Mercedes Гран При Абу-Даби
Формула 1

Судьи FIA вслед за первым отклонили и второй протест Mercedes

Судьи FIA отклонили первый протест Mercedes Гран При Абу-Даби
Формула 1

Судьи FIA отклонили первый протест Mercedes

Самое важное:

Вечеринка в паддоке: Вольф жег от души, забыв о протестах
Формула 1 Формула 1

Вечеринка в паддоке: Вольф жег от души, забыв о протестах

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой
Формула 1 Формула 1

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния
Формула 1 Формула 1

Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.