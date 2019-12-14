Вечеринка Alfa Romeo: Кими оделся обезьяной и махал молотком

В сеть просочились фотографии и видео с вечеринки, которую по окончании сезона Формулы 1 организовала на своей базе в швейцарском Хинвиле команда Alfa Romeo. Одним из главных героев вечера явно стал Кими Райкконеном, который по такому случаю сменил гоночный комбинезон на костюм обезьянки.

По ходу праздника присутствующие посоревновались в силе удара с помощью старомодного тренажера и большого резинового молотка. В то время как Даниэль Березнаи, представляющий Alfa Romeo в киберспортивном чемпионате Ф1, и Антонио Джовинации проявили себя не слишком ярко, Кими показал максимальный результат.

Заглянуть на вечеринку болельщики смогли благодаря видеороликам в официальном инстаграм-аккаунте команды. В разговорах за кадром в этих роликах состояние Кими пару раз описывается как «слегка навеселе».