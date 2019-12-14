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Формула 1 / Новость

Вечеринка Alfa Romeo: Кими оделся обезьяной и махал молотком

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Вечеринка Alfa Romeo: Кими оделся обезьяной и махал молотком
Автор:
, Главный редактор
14 дек. 2019 г., 15:54

Швейцарская команда с итальянским названием закончила сезона на третьей с конца позиции – зато подводя итоги повеселилась на славу.

В сеть просочились фотографии и видео с вечеринки, которую по окончании сезона Формулы 1 организовала на своей базе в швейцарском Хинвиле команда Alfa Romeo. Одним из главных героев вечера явно стал Кими Райкконеном, который по такому случаю сменил гоночный комбинезон на костюм обезьянки.

 

По ходу праздника присутствующие посоревновались в силе удара с помощью старомодного тренажера и большого резинового молотка. В то время как Даниэль Березнаи, представляющий Alfa Romeo в киберспортивном чемпионате Ф1, и Антонио Джовинации проявили себя не слишком ярко, Кими показал максимальный результат.

 

Заглянуть на вечеринку болельщики смогли благодаря видеороликам в официальном инстаграм-аккаунте команды. В разговорах за кадром в этих роликах состояние Кими пару раз описывается как «слегка навеселе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Кирилл Качнов

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