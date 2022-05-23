Что мировые СМИ написали про Гран При Испании

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

«Макс сполна воспользовался проблемами соперника, – говорится в обзоре гонки от холдинга Sky. – Он выиграл в Барселоне и стал новым лидером чемпионата. Леклер уверенно лидировал с поула, но все потерял на 27-м круге».

Также автор отмечает, что испанская гонка нарушила сложившиеся традиции: «Гран При Испании нечасто выходит захватывающим, но шестой этап сезона 2022 года едва ли кого-то разочаровал в плане зрелищности».

Конечно же, британцы не могли не отметить своего земляка Льюиса Хэмилтона, который финишировал пятым после прорыва через пелотон. «Его голос по радио [после контакта с Кевином Магнуссеном после старта] звучал удрученно, он подумывал о сходе, но команда справедливо напомнила, что работа еще не закончена.

И хотя под конец гонки возникли технические проблемы, из-за которых гонщика попросили сбросить скорость, выступление семикратного чемпиона мира получилось очень сильным. Без того контакта он мог бы выиграть гонку».

В Италии первые полосы спортивных (да и не только) газет были отданы первому за 11 лет чемпионству футбольного «Милана». Но на последующих нашлось место для описания разочарования от очередной неудачи Ferrari.

«Ferrari, что происходит? – спрашивает La Gazzetta dello Sport. – В тот момент, когда все складывалось превосходно, миллионы алых сердец оказались разбиты проблемами с силовой установкой у Шарля Леклера. До этого монегаск был просто неудержим.

Теперь Шарль сделает все возможное, чтобы отыграться в Монте-Карло, но прошедший уик-энд стал болезненным для Скудерии. Команде предстоит ответить на серьезные вопросы».

Про главных соперников итальянца написали так: «У Ферстаппена и Red Bull возникли проблемы с DRS, но они получили свой шанс и не упустили его. Серхио Перес показал лучшее время круга, дополнив волшебный день для Red Bull».

Подиум: Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Джордж Расселл, Mercedes-AMG, третье место Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В германской Bild обратили внимание на действия Льюиса Хэмилтона в самом начала гонки – не избежав аналогий с футболом.

«Представьте, что вы смотрите матч Бундеслиги, и главная звезда команды после пяти минут просит замену, – гласит публикация. – Льюиса пришлось уговаривать продолжить гонку.

А после финиша Тото Вольф поблагодарил его за прекрасную работу. Весьма примечательные слова в адрес гонщика, который собирался по своей воле прекратить борьбу».

Также издание выделило сражение Ферстаппена с Джорджем Расселлом, в котором британец выстоял под прессингом более быстрого соперника: «Это была безумная дуэль. Ферстаппен делал все возможное ради обгона, но Расселл стойко защищался. Блистательный поединок».

Читайте также: Гонка в Барселоне возродила у Mercedes надежды на титул

Автор французской L’Equipe иронизирует над статистикой Ферстаппена, который в нынешнем сезоне дважды сошел, а во всех остальных гонках победил: «Леклер выглядел безупречно, но потерял гонку из-за проблем с мотором. Выпавшее из его рук знамя подхватил Макс, который вновь стал сильнейшим.

Похоже, в Формуле 1 появилось новое правило – Ферстаппен или сходит, или выигрывает. Чемпион мира одержал победу в четвертый раз в сезоне и стал новым лидером общего зачета. Red Bull добилась дубля и теперь опережает Ferrari в Кубке конструкторов»

Также в газете затрагивается вопрос командных приказов Red Bull: «Перес провел гонку эффективнее, но Ферстаппен, у которого было три пит-стопа, получил преимущество благодаря инструкциям команды в адрес его напарника на 49-м круге. Мексиканец смог лишь заехать в боксы за свежим комплектом Soft и отобрать у Льюиса Хэмилтона бонусное очко за лучший круг».

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Наконец, в испанской Marca смогли отыскать позитив в выступлении Карлоса Сайнса: «По итогам уик-энда, куда Ferrari привезла первый в сезоне пакет серьезных новинок, команда осталась с пустыми руками. Для номера 55 все началось не лучшим образом, но на оставшейся части дистанции ему удалось отыграться».

Также в публикации говорится о дуэли Ферстаппена с Расселлом: «Макс не мог обогнать из-за неработающей DRS, потому начал нервничать и кричать на команду по радио. Можно представить, как голландец, словно безумец, снова и снова жмет на эту кнопку. В итоге ему удалось выйти вперед, но только за счет более раннего пит-стопа».