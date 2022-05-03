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Формула 1 Новости

Уэббер предупредил Леклера и Ферстаппена об опасности Хэма

По мнению австралийского гонщика, семикратного чемпиона мира пока очень рано списывать со счетов

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Уэббер предупредил Леклера и Ферстаппена об опасности Хэма
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Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон финишировал в воскресной гонке в Имоле только 13-м, при том, что его напарник Джордж Расселл пришел четвертым. Поскольку в Формуле 1 традиционно пилот считается настолько хорошим, насколько успешен он был в последней гонке, после Имолы про Хэмилтона стали все чаще говорить в том плане, что ему пора завершать карьеру.

Одним из немногих, что вступился за Хэмилтона, стал Марк Уэббер.

«По моему люди слишком быстро списали Льюиса, – сказал Уэббер изданию Daily Star. – В Бахрейне он пилотировал блестяще и стал третьим. В Саудовской Аравии пострадал из-за не ко времени для него появившейся машины безопасности. То же случилось с ним в Мельбурне.

Так что я думаю, что по своей собственной вине он не упустил почти ни одного очка, а в Мельбурне был очень быстрым. Только в Имоле у него были проблемы с пилотированием и в квалификации, и в гонке. И тут все забыли, что до Имолы Льюис по своей вине не провалил в этом году ни одной гонки

Джордж и правда отлично пилотирует, показывает высокий уровень. И это хорошо, когда новичок бросает заслуженному гонщику вызов.

Но никогда не стоит недооценивать ни команду Mercedes, ни Льюиса, который остается очень опасным противником. Он никогда не теряет мотивацию и это делает его величайшим гонщиком».

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