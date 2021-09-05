Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот

Выяснение отношений между пилотами Haas по ходу Гран При Нидерландов, начавшееся с обгона на прогревочном круге в квалификации, продолжилось и по ходу гонки. На этот раз недовольство действиями соперника выразил Мик Шумахер.

На первом круге Никита Мазепин обогнал немца – а когда тот попытался контратаковать в начале стартовой прямой, достаточно резко качнул рулем в момент, когда Шумахер уже находился в непосредственной близости от болида россиянина. Немцу пришлось поднять ногу с педали газа, так как соперник не оставлял ему места – непосредственно перед машиной Шумахера в этот момент находился въезд на пит-лейн.

Примечательно, что ранее Никита уже пытался похожим образом пресечь обгон со стороны напарника по ходу гонки в Баку. Поэтому, выйдя на связь с командой сразу после инцидента, Шумахер поинтересовался: «Что это опять такое было?»

«Опять случился небольшой инцидент с моим напарником – и я не очень понимаю, почему он случился, – рассказал Шумахер журналистам после финиша гонки. – Но, похоже, именно так сейчас обстоят дела. Похоже, у него есть пунктик – быть впереди меня во что бы то ни стало.

Я ничего против этого не имею. Но, думаю, мы подошли к точке, где мы агрессивно действуем в борьбе со своим напарником. И в ситуации, когда на кону не стоит ничего достойного, может быть, это не очень правильный подход. Да, нам особо не с кем сражаться, кроме друг друга – но это не оправдывает попытки вытолкнуть меня в стену или заставить уехать в пит-лейн. Это неправильно – и, наверное, надо обговорить это с командой.

И думаю, я не единственный пилот, с которым Никита сотворил нечто подобное сегодня. Надеюсь, люди обратят на это внимание, и у случившегося сегодня будут последствия».

После инцидента пути пилотов Haas разошлись. Шумахеру на первых кругах пришлось заехать на пит-стоп для переобувания и замены антикрыла (пилот предположил, что оно было повреждено именно в эпизоде с Мазепиным). После этого немец сильно отстал от напарника и финишировал 18-м и последним. Впрочем, Мазепину не удалось и этого: россиянин сошел с трассы из-за неисправности гидравлической системы.