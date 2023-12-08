«Важно всегда иметь варианты». Брандл прокомментировал слухи о будущем Леклера
Пока поклонники Формулы 1 обсуждают огромные суммы, которые Скудерия якобы готова платить своему пилоту за продолжение сотрудничества, эксперт Sky Sports обратил внимание не детали, которые счел важными в этой истории
Еще летом в гоночных кругах активно обсуждали тему нового контракта Шарля Леклера с Ferrari. Действующее соглашение монегаска, как и у его нынешнего напарника Карлоса Сайнса, истекает в конце 2024 года – и пока будущее обоих вызывает вопросы
Все началось по ходу летних каникул с утечки о том, что команда, будто бы, предложила Шарлю остаться еще на пять лет по формуле «2+3» – два сезона выступать вместе, а после этого решать, как быть дальше.
Вскоре эти слухи получили развитие – одно французское издание сообщило, что за пять лет Шарлю готовы заплатить в общей сложности $210 млн. Когда участники Ф1 собрались после каникул на Гран При в Зандфорте, Леклера попросили прокомментировать ситуацию – но он лишь отшутился.
В декабре на эту тему заговорили вновь. Теперь уже авторитетная Gazzetta dello Sport повторила историю с форматом «2+3» и назвала близкие к упомянутым суммы зарплаты гонщика.
Своим мнением по поводу будущего монегаска поделился популярный эксперт Sky Sports Мартин Брандл.
«Слухи – это всегда только слухи, хотя в данном случае они наверняка нравятся Шарлю, – сказал британец. – Собственно, а кто бы не хотел выступать за Ferrari? Не сомневаюсь, что они и дальше готовы много платить ему и относиться, как к королю. А еще – предсказывать и уверять, что скоро будут постоянно выигрывать.
Мне отлично известно, как обстоит дело с контрактами. Это всегда очень закрытая тема, а уж условия досрочного расторжения – тем более. Потому, если ты только прямо не участвуешь в подготовке или подписании этого документа, тебе никогда не узнать правды.
И я ничуть не удивлюсь, если он действительно подписал многолетнее соглашение со Скудерией. Но важно помнить, что всегда надо иметь про запас и другие варианты».
В начале декабря президент компании Ferrari Джон Элканн заверил, что оба нынешних гонщика останутся в Маранелло и после 2024 года.
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