Вассер навал неприемлемой историю с крышкой люка в Лас-Вегасе
Руководитель Ferrari остался очень недоволен тем, как для Формулы 1 – и, прежде всего, его собственной команды – стартовал Гран При в столице казино
Спустя восемь минут после выезда на трассу в первой тренировке Карлос Сайнс вынужден был остановиться у барьера на бульваре Стрип из-за повреждений машины, нанесенных отлетевшей крышкой дренажного люка.
Команда уже установила, что испанцу потребуется замена шасси и силовой установки. Как оказалось, удар снизу по машине Сайнса был таким сильным, что у гонщика даже сломалось сиденье. Схожие по масштабу неприятности крышка причинила и Alpine Эстебана Окона.
После этого заезды остановили для дополнительной инспекции трассы, а вторую сессию отложили на два часа.
Говоря о ситуации с машиной Сайнса, глава Ferrari Фредерик Вассер сказал: «Монокок полностью уничтожен, это же касается мотора и батарей. И подобное просто неприемлемо.
Мы оказались в очень сложном положении. Нам придется серьезно потратиться. А для Карлоса все особенно скверно – из-за смены шасси он точно пропустит вторую тренировку (эти слова были сказаны до объявления о ее переносе – прим.ред.).
Понятно, что шоу – это шоу. С этим все в порядке, но то, что произошло сегодня, просто недопустимо».
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Машина Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23, после аварии
При этом Вассер не стал проводить параллели между пышной церемонией открытия Гран При и детскими болезнями новой трассы.
«Я бы не хотел валить все в одну кучу, – объяснил француз. – Как по мне, шоу было отличным. Мне вообще очень нравится все, что Liberty делает вокруг этого этапа. Это огромный шаг вперед для Формулы 1.
Но мы должны отделять зрелищную и спортивную составляющие. И сложности с трассой неправильно называть следствием того, что все силы были брошены на подготовку к церемонии».
Глава McLaren Зак Браун добавил: «Когда что-то случается, первым делом нужно все исправить. А после этого задать себе вопрос, как подобное стало возможным. Спешить с выводами здесь не стоит, такие вещи происходили и прежде.
Как по мне, дело не в том, что кто-то пытался упростить себе задачу. Возможно, что-то просто пошло не так. Сейчас важнее всего снять все вопросы. Это инженерная задача, и она совершенно точно решаемая».
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