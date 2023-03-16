Вассер опроверг слухи о желании Мекиса покинуть Ferrari

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После очередной неудачи Ferrari на старте сезона Ф1 и уходе из команды главного конструктора Давида Санчеса в паддоке стали циркулировать слухи о серьезных структурных изменениях в знаменитой команде и желании гоночного директора Лорана Мекиса – второго человека в иерархии Маранелло – уйти из Скудерии.

В преддверии Гран При Саудовской Аравии Motorsport.com попросил главу Ferrari Фредерика Вассера прокомментировать эти спекуляции.

«Первый вопрос, это недовольство людей, – ответил француз. – Мне кажется, это вполне нормально, когда ты расстроен тем, что не добился ожидаемых результатов. Я и сам недоволен.

Но важнее всего, чтобы мы продолжали работать сообща, старались добиваться максимума и улучшать ситуацию.

Совсем другое дело – это желание покинуть компанию. Если вас интересует ситуация с Лораном, то е не знаю, что было с ним [в команде] прежде. Но самого Лорана я знаю уже 25 лет – еще с того времени, когда он ходил в школу.

И я верю ему. У нас продуктивное сотрудничество, он является одной из ключевых фигур для будущего компании».

Вассер добавил: «Каждый год жизнь команды во многом начинается с нуля. Если вы говорите, что нас покидают ключевые сотрудники, я не соглашусь. Да, кто-то уходит, а другие приходят на их место. Так происходит во всех командах.

У нас крепкий коллектив, и мы строим будущее команды. Нынешние связи остаются крепкими, так что я не считаю, что из Ferrari уйдут ключевые сотрудники».

Главу Скудерии попросили уточнить, что, в таком случае, привело к потере Санчеса.

«Я не хочу обсуждать условия контракта, – ответил Фредерик. – Это вопрос отношений между сотрудником и компанией. Хочу лишь пожелать Давиду успехов в будущем, он внес заметный вклад в работу команды. Никаких подробностей я раскрывать не буду».

Также Вассер опроверг возможность возвращения в Маранелло Симоне Ресты, который три последних года работал техническим директором Haas.

«Во-первых, Симоне работает в одной из наших клиентских команд. Он делает хорошую работу для Гюнтера [Штайнера], и у нас нет планов что-то менять в этом отношении».