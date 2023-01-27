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Вассер рассказал, как Ferrari сможет завоевать титул

Пор словам нового босса Скудерии, у команды уже сейчас есть все, что необходимо для победы

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Вассер рассказал, как Ferrari сможет завоевать титул
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Фредерик Вассер сменил уволенного Маттиа Бинотто на посту руководителя Ferrari. Его предшественник лишился своего места за то, что после отличного старта команда проиграла Red Bull в споре за чемпионские титулы по итогам сезона-2022.

Скудерия вновь была близка к успеху, но не смогла добиться его: в последний раз она выигрывала Кубок конструкторов в 2008 году, а ее пилот становился сильнейшим в 2007-м, когда титул завоевал Кими Райкконен. 

В минувшем году команду много критиковали за ошибки в тактических действиях и недостаточную надежность машин, однако Вассер уверен, что Ferrari уже сейчас готова к борьбе за самые высокие цели. 

«Конечно, мой опыт пока ограничивается парой недель, но я убежден, что у команды есть все необходимое для победы, – объяснил француз на своей первой медиа-сессии, прошедшей поздно вечером в четверг. – Нам просто нужно сложить все воедино и хорошо выполнить свою работу. Но всем, что нужно, мы уже располагаем.

Вспомните результаты последнего десятилетия: колеса постоянно крутятся, все дело лишь в постоянном улучшении. 

Если в ближайшие годы или месяцы мы будем работать лучше, чем остальные, то сможем победить. Никому ничего не гарантировано. Всего пару лет назад некоторые команды по-настоящему доминировали, а сейчас они просто нигде.

Это значит, что никакие успехи 10, 20 или 40-летней давности ничего не гарантируют. Мир Ф1 постоянно меняется, так что нам надо просто концентрироваться на своей работе, на выступлениях – и делать все возможное».

Фредерик Вассер, руководитель Ferrari, на январских тестах во Фьорано

Фредерик Вассер, руководитель Ferrari, на январских тестах во Фьорано

Фото: Ferrari

«Смогу делать все, что захочу»

После финиша на втором месте по итогам прошлого сезона генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Винье заявил, что не считает такой результат достойным.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, чувствует ли он из-за этого дополнительный прессинг перед стартом нового сезона, Вассер заметил: «Когда ты в топ-команде, у тебя просто не может быть другой цели кроме победы. 

Нельзя начинать чемпионат и говорить себе: "Мы будет очень рады второму месту". Это значит, что у вас просто недостаточно амбиций. Повторю, у нас есть все необходимое, чтобы хорошо справиться с работой. Мы ставим себе цель победить».

Говоря о необходимости отвечать ожиданиям больших боссов, он добавил: «С этим все предельно ясно. Еще работая в Sauber, я отчитывался перед президентом всей группы. У вас всегда есть босс. Для меня тут нет ничего нового. 

Я руковожу командой, потому что назначен на этот пост. При этом [в Ferrari] я смогу делать все, что захочу. Мы достаточно долго обсуждали это с Бенедетто и Джоном [Элканном, президентом Ferrari] – и продолжим регулярное общение по ключевым вопросам.  

Такая система предельно понятна и отлично работает».

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