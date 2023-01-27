Вассер рассказал, как Ferrari сможет завоевать титул
Пор словам нового босса Скудерии, у команды уже сейчас есть все, что необходимо для победы
Фредерик Вассер сменил уволенного Маттиа Бинотто на посту руководителя Ferrari. Его предшественник лишился своего места за то, что после отличного старта команда проиграла Red Bull в споре за чемпионские титулы по итогам сезона-2022.
Скудерия вновь была близка к успеху, но не смогла добиться его: в последний раз она выигрывала Кубок конструкторов в 2008 году, а ее пилот становился сильнейшим в 2007-м, когда титул завоевал Кими Райкконен.
В минувшем году команду много критиковали за ошибки в тактических действиях и недостаточную надежность машин, однако Вассер уверен, что Ferrari уже сейчас готова к борьбе за самые высокие цели.
«Конечно, мой опыт пока ограничивается парой недель, но я убежден, что у команды есть все необходимое для победы, – объяснил француз на своей первой медиа-сессии, прошедшей поздно вечером в четверг. – Нам просто нужно сложить все воедино и хорошо выполнить свою работу. Но всем, что нужно, мы уже располагаем.
Вспомните результаты последнего десятилетия: колеса постоянно крутятся, все дело лишь в постоянном улучшении.
Если в ближайшие годы или месяцы мы будем работать лучше, чем остальные, то сможем победить. Никому ничего не гарантировано. Всего пару лет назад некоторые команды по-настоящему доминировали, а сейчас они просто нигде.
Это значит, что никакие успехи 10, 20 или 40-летней давности ничего не гарантируют. Мир Ф1 постоянно меняется, так что нам надо просто концентрироваться на своей работе, на выступлениях – и делать все возможное».
Фредерик Вассер, руководитель Ferrari, на январских тестах во Фьорано
Фото: Ferrari
«Смогу делать все, что захочу»
После финиша на втором месте по итогам прошлого сезона генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Винье заявил, что не считает такой результат достойным.
Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, чувствует ли он из-за этого дополнительный прессинг перед стартом нового сезона, Вассер заметил: «Когда ты в топ-команде, у тебя просто не может быть другой цели кроме победы.
Нельзя начинать чемпионат и говорить себе: "Мы будет очень рады второму месту". Это значит, что у вас просто недостаточно амбиций. Повторю, у нас есть все необходимое, чтобы хорошо справиться с работой. Мы ставим себе цель победить».
Говоря о необходимости отвечать ожиданиям больших боссов, он добавил: «С этим все предельно ясно. Еще работая в Sauber, я отчитывался перед президентом всей группы. У вас всегда есть босс. Для меня тут нет ничего нового.
Я руковожу командой, потому что назначен на этот пост. При этом [в Ferrari] я смогу делать все, что захочу. Мы достаточно долго обсуждали это с Бенедетто и Джоном [Элканном, президентом Ferrari] – и продолжим регулярное общение по ключевым вопросам.
Такая система предельно понятна и отлично работает».
Alfa Romeo объявила о новом титульном спонсоре. Это онлайн-казино
Власти Британии назвали действия Сулайема «неуважительными и непрофессиональными»
Самое важное:
Мнение: по силам ли Вассеру привести Ferrari к титулу?
Мнение: по силам ли Вассеру привести Ferrari к титулу? Мнение: по силам ли Вассеру привести Ferrari к титулу?
«Больше не у кого спросить совета». Марко вспомнил последнюю встречу с Матешицем
«Больше не у кого спросить совета». Марко вспомнил последнюю встречу с Матешицем «Больше не у кого спросить совета». Марко вспомнил последнюю встречу с Матешицем
Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR
Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR
Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.