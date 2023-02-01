Вассер: Стартует сезон – и все забудут скандал с Бин Сулайемом
По мнению главы Ferrari, президент FIA оказался в центре внимания лишь потому, что над гоночными трассами пока не разносится рев моторов
Январь ознаменовался в кругах Формулы 1 чередой новостей, связанных с новым президентом Международной автомобильной федерации. Началось все совершенно безобидно – сначала Мохаммед Бин Сулайем объявил о желании взять в Ф1 новую команду, а потом съездил на «Дакар» и Ралли Монте-Карло, где ответил репортерам на вопросы по самым разным темам.
Однако параллельно чиновник делился мыслями и на своей страничке в социальных сетях. Там он назвал завышенной цену в $20 млрд, которую якобы предложили нынешним промоутерам Ф1 из Liberty Саудовские инвесторы. Эти высказывания совсем не понравились боссам спорта.
За этим последовали еще одна неприятная история, на этот раз с британскими лордами, а потом новый скандал из-за слов Сулайема в интервью 20-летней давности о гендерном неравенстве. После всего этого СМИ написали, что Мохаммеда хотят вообще убрать с поста в федерации.
Недавно о взглядах на эту ситуацию спросили нового руководителя Ferrari Фредерика Вассера.
«Я совершенно уверен, что как только стартует сезон и машины выйдут на трассу, вся эта история моментально отойдет на второй план, – ответил француз. – Наверное, какие-то разговоры и обсуждения продолжатся, как всегда бывает.
Но я очень надеюсь, что главное внимание будет обращено на спортивные события».
По регламенту FIA президента выбирают сроком на четыре года. Срок полномочий Бин Сулайема истекает в конце 2025-го, при этом он вправе выдвинуть свою кандидатуру на второй (а в случае успеха – и на третий) срок.
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