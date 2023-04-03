Вассер увидел в штрафе Сайнса двойные стандарты
Руководитель Ferrari раскритиковал судей Ф1 за наказание, лишившее его пилота очков после неплохой гонки
Карлос Сайнс из-за неудачного момента для пит-стопа откатился в дебюте Гран При Австралии на 11-е место, однако затем сумел по ходу дистанции пробиться на четвертое.
Рестарт незадолго перед финишем и вовсе позволил испанцу подняться в призовую тройку, но из-за последовавших красных флагов он вновь стал четвертым. Однако затем Сайнсу присудили пять штрафных секунд за контракт с Фернандо Алонсо в первом повороте, после которого гонщика Aston Martin закрутило.
Учитывая, что дистанцию в Альберт-парке пилоты завершали в режиме машины безопасности, эти пять секунд отбросили Карлоса с четвертой строчки во второй десяток, чем он остался в высшей степени недоволен.
Глава Скудерии Фредерик Вассер поддержал своего гонщика: «Мы очень разочарованы. В этот раз команда хорошо справилась с работой. Карлосу немного не повезло в самом начале с машиной безопасности и красным флагом, после чего ему пришлось прорываться.
А потом нам дали этот штраф. Знаете, на эту тему я бы мог говорить часами. Хуже всего то, что они даже не дали нам с Карлосом времени все обсудить и представить свои аргументы. На прошлом этапе с Алонсо они поступили иначе (после штрафа за нарушение порядка действий на пит-лейне, который Aston Martin удалось отспорить – прим.ред.).
Если вы спросите людей в паддоке, то половина сразу скажет вам, что тот контакт был обычным гоночным эпизодом. Другие назовут Карлоса виновным. В таких ситуациях судьям важнее всего выслушать обе стороны.
Я не думаю, что FIA станет теперь пересматривать назначенное наказание. Хотя, конечно, мы попробуем поговорить с судьями… Как по мне, все это очень досадно, так как говорит о двойных стандартах. Вспомните историю с Алонсо – ему дали штраф, а после обсуждения сняли его.
В этот раз вполне можно было подождать пять минут и тоже все обсудить».
Другой пилот Ferrari Шарль Леклер в Мельбурне выбыл из борьбы уже после трех поворотов, оказавшись в гравии в результате контакта с Лэнсом Строллом.
«Шарль тоже не в восторге, – рассказал Вассер. – Но он считает тот эпизод гоночным и не винит Стролла: они были бок о бок, их машины соприкоснулись.
К слову, этот эпизод был похожим на контакт Карлоса с Алонсо».
После трех прошедших гонок Ferrari занимает четвертое место в Кубке конструкторов, уступая третьему месту Mercedes в два с лишним раза.
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