Вассер раскрыл цель Alfa Romeo на 2022 год

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27 февраля команда Формулы 1 Alfa Romeo провела официальную презентацию, в рамках которой представила расцветку автомобиля С42 на 2022 год.

По итогам прошлого сезона в Кубке конструкторов коллектив занял только девятую позицию, опередив Haas – команду, не набравшую за весь год ни одного очка. И с началом новой эры в Ф1 из-за смены технических требований Alfa Romeo намерена сократить отставание от соперников и зарекомендовать себя в качестве крепкого середняка.

«Мы сражаемся за позицию в чемпионате, и, безусловно, конечная задача – эту позицию улучшить, – рассказал глава команды Фредерик Вассер во время презентации. – В прошлом году у нас был разочаровывающий сезон с итоговым девятым местом, и сейчас мы хотим сократить отставание. Если говорить о цифрах, то я бы сказал, что седьмая итоговая позиция в Кубке конструкторов была бы достойной целью».

Напомним, что по ходу первой части предсезонных тестов в Барселоне на автомобиле С42 возникло несколько технических проблем, из-за чего Alfa Romeo преодолела сравнительно маленькое количество дистанции.