Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

После провальной квалификации гонщики Ferrari стартовали в Монреале только десятым и 11-м. Однако в самом начале дистанции, когда почти все лидеры поехали на пит-стоп после аварии Джорджа Расселла, оба остались на трассе, а зачем смогли доехать на стартовом комплекте шин Medium до середины дистанции.

Это позволило преодолеть гонку с единственным пит-стопом и обеспечило двойной финиш в пятерке сильнейших.

Как рассказал глава команды Фредерик Вассер, такой тактический выбор нес в себе немалый риск, но гонщики убедили мостик, что идея вполне реализуема.

«Ты всегда испытываешь сомнения, но гонщики заверили, что на чистой трассе без трафика смогут показать хороший темп, – рассказал француз на медиа-сессии. – Оба сказали: "Просто обеспечьте нам чистую трассу". Лучшим способом добиться этого был отказ от пит-стопа [после аварии Расселла].

Понятно, что тут был риск. Если бы через 15 кругов машина безопасности вернулась бы на трассу, все могло стать намного сложнее».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Чуть позже Сайнса попросили не атаковать Леклера – но Вассер заверил, что дело было вовсе не в стремлении прикрыть лидера команды от возможных атак соперников, использовав испанца в качестве щита.

«Мы не собирались никого защищать, – сказал Фредерик. – План был в том, чтобы атаковать по ходу всей гонки. Важно было не терять времени, так как требовалось создать отрыв от [Эстебана] Окона и [Ландо] Норриса.

Бороться между собой и терять время было бы просто тупо. При этом гонщики вправе вести спор за позиции – но в тот ситуации этот подход испортил бы гонку обоим».

22 очка в Монреале стали для Ferrari лучшим результатом за четыре последних Гран При. По заработанным баллам команда уступила только Red Bull.