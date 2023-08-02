Вассер признал несовершенство структуры Ferrari
По словам главы команды из Маранелло, та пребывает в состоянии постоянной эволюции, но до оптимальной системы управления пока еще очень далеко
Фредерик Вассер возглавил Скудерию в январе этого года, перейдя из Alfa Romeo. Одной из его главных задач стало усиление команды, которая никак не могла раскрыть свой потенциал, постоянно совершая обидные ошибки.
Однако вслед за предшественником Вассера Маттиа Бинотто Ferrari покинули и несколько ключевых сотрудников – еще весной в McLaren перебрался главный конструктор Давид Санчес, тогда же стало известно о контракте гоночного директора Лорана Мекиса – второго человека в команде – с AlphaTauri.
Ferrari, в свою очередь, попыталась увести одного из ключевых сотрудников Red Bull Пьера Ваша, но не добилась успеха. Ей удалось переманить из Mercedes специалиста по аэродинамике Лоика Серру, однако тот начнет работу еще очень не скоро.
По ходу Гран При Бельгии репортеры поинтересовались у Вассера, можно ли считать оптимальной нынешнюю структуру Ferrari.
«Нам еще очень далеко до этого, – признал француз. – Да и вообще, в моей должности просто невозможно согласиться, что она является идеальной.
Ты всегда должен стремиться стать еще сильнее, всегда должен меняться. Если оставить все как есть на два года – это сродни смерти. Необходимо постоянно двигаться вперед.
Это вовсе не значит, что у нас нет ясного понимания, как действовать. Но было бы глупо говорить, что нам нужно добиться вот этого, а дальше можно остановиться, и все само будет работать.
Уже в ближайшие недели нас ждут новые изменения. Это же касается и ближайших месяцев, и ближайших лет. Какие-то задачи требуют больше времени, чем другое. Но процесс эволюционного развития является постоянным».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Вассер добавил, что сейчас Скудерия все больше внимания уделяет машине 2024 года, однако не отказывается, как часто случалось прежде, от модернизации нынешней машины.
«Мы куда лучше понимаем ситуацию, видим свои слабые и сильные места, – объяснил он. – Если позволите, о деталях я промолчу. Могу лишь заверить, что гонка за гонкой мы продвигаемся вперед.
Но этот сезон еще не закончен, дел по-прежнему много. Здорово, что нам удалось закончить первую половину чемпионата на позитивной ноте (Шарль Леклер стартовал в Спа в поула и финишировал третьим – прим.ред.)».
Теперь как минимум пару недель у нас будет хорошее настроение».
Ferrari остается четвертой в Кубке конструкторов, но отставание от Aston Martin сократилось всего до пяти очков.
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